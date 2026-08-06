Los hijos de Ricky Martin cumplen 18 años: así lucen los mellizos hoy en día

La cobertura mediática destaca el mensaje conmovedor que el cantante dedicó a los jóvenes en esta fecha significativa, además de señalar las diferencias de personalidad entre ambos y ofrecer detalles sobre su apariencia actual al llegar a la adultez. La información disponible se limita a las celebraciones y felicitaciones públicas, sin que la cobertura actual detalle planes futuros específicos sobre la vida profesional o académica de los mellizos.