Los hijos de Ricky Martin cumplen 18 años: así lucen los mellizos hoy en día
Los mellizos Matteo y Valentino alcanzaron la mayoría de edad este 6 de agosto de 2026.
El resumen
La cobertura mediática destaca el mensaje conmovedor que el cantante dedicó a los jóvenes en esta fecha significativa, además de señalar las diferencias de personalidad entre ambos y ofrecer detalles sobre su apariencia actual al llegar a la adultez. La información disponible se limita a las celebraciones y felicitaciones públicas, sin que la cobertura actual detalle planes futuros específicos sobre la vida profesional o académica de los mellizos.
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Respuestas rápidas
¿Qué edad cumplieron los hijos de Ricky Martin?
Los mellizos cumplieron 18 años el 6 de agosto de 2026.
¿Cómo se llaman los hijos mayores de Ricky Martin?
Se llaman Matteo y Valentino.
¿Qué detalles adicionales ofrecen las publicaciones sobre los jóvenes?
La cobertura menciona que los hermanos son muy diferentes entre sí y destaca un mensaje conmovedor emitido por su padre.
Cobertura (7)
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