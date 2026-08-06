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Los hijos de Ricky Martin cumplen 18 años: así lucen los mellizos hoy en día

Los mellizos Matteo y Valentino alcanzaron la mayoría de edad este 6 de agosto de 2026.

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El resumen

La cobertura mediática destaca el mensaje conmovedor que el cantante dedicó a los jóvenes en esta fecha significativa, además de señalar las diferencias de personalidad entre ambos y ofrecer detalles sobre su apariencia actual al llegar a la adultez. La información disponible se limita a las celebraciones y felicitaciones públicas, sin que la cobertura actual detalle planes futuros específicos sobre la vida profesional o académica de los mellizos.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 13 h.

Respuestas rápidas

¿Qué edad cumplieron los hijos de Ricky Martin?

Los mellizos cumplieron 18 años el 6 de agosto de 2026.

¿Cómo se llaman los hijos mayores de Ricky Martin?

Se llaman Matteo y Valentino.

¿Qué detalles adicionales ofrecen las publicaciones sobre los jóvenes?

La cobertura menciona que los hermanos son muy diferentes entre sí y destaca un mensaje conmovedor emitido por su padre.

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