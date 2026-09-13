Margarita Rosa de Francisco reveló que se sometió a procedimiento estético y dio su verdad: “No quiere decir que me guste lo que veo”

La actriz subrayó que la decisión no supone satisfacción con su aspecto actual, sino que responde a una necesidad personal. La revelación contradice sus declaraciones de hace tres años, cuando aseguró que nunca se sometería a una intervención facial. Agencia de Periodismo Investigativo y Univision señalaron la sorpresa generada al observar que la actriz había mantenido una postura firme contra cualquier retoque.

Publimetro.co e Infobae también destacaron la discrepancia entre su anterior postura y la actual acción, mientras Revista Semana reprodujo la frase exacta de su anuncio. Los informes no detallan el tipo de procedimiento ni si incluyó intervenciones quirúrgicas o tratamientos no invasivos. Las fuentes citadas no aclaran si hubo presión de la industria, representantes o redes sociales que influyeron en la decisión.

Tampoco se menciona cómo afectará su imagen pública ni si modificará su participación en próximos proyectos televisivos o cinematográficos. Estos vacíos permanecen abiertos a futuros esclarecimientos. Se espera que la audiencia siga atenta a sus próximas declaraciones.