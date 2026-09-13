Margarita Rosa de Francisco reveló que se sometió a procedimiento estético y dio su verdad: “No quiere decir que me guste lo que veo”
Margarita Rosa de Francisco rompe su propia prohibición y revela un retoque estético, generando debate sobre la imagen de las celebridades.
El resumen
La actriz subrayó que la decisión no supone satisfacción con su aspecto actual, sino que responde a una necesidad personal. La revelación contradice sus declaraciones de hace tres años, cuando aseguró que nunca se sometería a una intervención facial. Agencia de Periodismo Investigativo y Univision señalaron la sorpresa generada al observar que la actriz había mantenido una postura firme contra cualquier retoque.
Publimetro.co e Infobae también destacaron la discrepancia entre su anterior postura y la actual acción, mientras Revista Semana reprodujo la frase exacta de su anuncio. Los informes no detallan el tipo de procedimiento ni si incluyó intervenciones quirúrgicas o tratamientos no invasivos. Las fuentes citadas no aclaran si hubo presión de la industria, representantes o redes sociales que influyeron en la decisión.
Tampoco se menciona cómo afectará su imagen pública ni si modificará su participación en próximos proyectos televisivos o cinematográficos. Estos vacíos permanecen abiertos a futuros esclarecimientos. Se espera que la audiencia siga atenta a sus próximas declaraciones.
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Respuestas rápidas
¿Qué procedimiento estético admitió haberse hecho Margarita Rosa de Francisco?
Reveló que se sometió a un procedimiento estético, aunque la cobertura no especifica su naturaleza.
¿Cuál era su postura anterior respecto a los retoques faciales?
Hace tres años declaró que nunca se sometería a una intervención facial.
¿Qué información falta según la cobertura?
No se detalla el tipo de procedimiento, los motivadores exactos ni el posible impacto en sus proyectos futuros.
Cobertura (5)
- Surgen especulaciones sobre retoques estéticos de Margarita Rosa de Francisco Agencia de Periodismo Investigativo · hace 3 h
- Margarita Rosa de Francisco sorprendió con retoque estético tras decir que no quería volver a intervenir su rostro publimetro.co · hace 3 h
- Margarita Rosa de Francisco sorprendió con intenciones de un retoque estético luego de haber dicho hace tres años que no se sometería a uno Infobae · hace 3 h
- Margarita Rosa de Francisco se somete a procedimiento estético a pesar de que decía que nunca lo haría Univision · hace 3 h
- Margarita Rosa de Francisco reveló que se sometió a procedimiento estético y dio su verdad: “No quiere decir que me guste lo que veo” Revista Semana · hace 3 h
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