Scott, hijo de Clint Eastwood, sobre la alimentación del actor: “Le encanta el salmón y el brócoli”

El público asimila las declaraciones de Scott Eastwood sobre el estilo de vida de su padre, de 96 años, que combinan disciplina alimentaria y predilección por los postres. La atención se centra en cómo el actor mantiene su rutina a esa edad.

La información proviene de diversas coberturas donde se detalla que el actor consume salmón, brócoli y arroz integral, además de seguir una regla alimentaria y realizar ejercicios de fuerza y caminatas, según consignan medios como Telebajocero, Trendencias, TN, MARCA y La Nación. Las publicaciones reflejan el análisis de expertos sobre el impacto de estos hábitos en la salud del intérprete, mientras los seguidores continúan atentos a nuevas revelaciones sobre su día a día.