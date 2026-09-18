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Scott, hijo de Clint Eastwood, sobre la alimentación del actor: “Le encanta el salmón y el brócoli”

A sus 96 años, los detalles sobre la longevidad y la dieta de Clint Eastwood revelados por su hijo acaparan la atención mediática.

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  • Clave informativa: Scott, hijo de Clint Eastwood, sobre la alimentación del actor: “Le encanta el salmón y el brócoli”
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Respuestas rápidas

¿Qué edad tiene Clint Eastwood?

El actor tiene 96 años, según se desprende de la cobertura.

¿Qué alimentos forman parte de su dieta?

Su hijo mencionó que consume salmón, brócoli y arroz integral, además de ser amante de los postres.

¿Qué tipo de ejercicio realiza?

La cobertura señala que camina y realiza ejercicios de fuerza.

El resumen

El público asimila las declaraciones de Scott Eastwood sobre el estilo de vida de su padre, de 96 años, que combinan disciplina alimentaria y predilección por los postres. La atención se centra en cómo el actor mantiene su rutina a esa edad.

La información proviene de diversas coberturas donde se detalla que el actor consume salmón, brócoli y arroz integral, además de seguir una regla alimentaria y realizar ejercicios de fuerza y caminatas, según consignan medios como Telebajocero, Trendencias, TN, MARCA y La Nación. Las publicaciones reflejan el análisis de expertos sobre el impacto de estos hábitos en la salud del intérprete, mientras los seguidores continúan atentos a nuevas revelaciones sobre su día a día.

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