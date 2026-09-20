Keiko Fujimori: “En el Perú no habrá territorio con miedo” y anuncia fuertes decisiones contra la inseguridad
Keiko Fujimori anuncia fuertes decisiones contra la inseguridad en Perú durante la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas.
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El resumen
Durante su participación en la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, la mandataria Keiko Fujimori afirmó que en el Perú no habrá territorio con miedo y advirtió que tomará todas las decisiones necesarias para lograr el orden y combatir la inseguridad ciudadana. La cobertura de diversos medios nacionales e internacionales, entre ellos Agencia Andina, El Peruano, Diario Expreso y eluniverso.com, registra los pronunciamientos oficiales realizados en el evento, en el cual también participó el presidente del Congreso.
Los reportes actuales no detallan cuáles serán las medidas concretas ni el plazo para su implementación, por lo que la atención se centra en la ejecución de las decisiones anunciadas por el Ejecutivo frente a la inseguridad en el país.
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Cobertura (8)
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- Keiko Fujimori: “En el Perú no habrá territorio con miedo” y anuncia fuertes decisiones contra la inseguridad Diario Expreso · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Qué evento oficial motivó las declaraciones de Keiko Fujimori?
La ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas.
¿Qué frase destacó la cobertura sobre la seguridad?
Que en el Perú no habrá territorio con miedo.
¿Quiénes participaron en la ceremonia oficial según los reportes?
La presidenta Keiko Fujimori y el presidente del Congreso.
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