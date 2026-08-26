Gobierno prepara buque cárcel para aislar cabecillas: capos de la extorsión en la Costa y Meta están en el listado de traslado

El gobierno colombiano ha anunciado que reactivará buques de la Armada como cárceles flotantes para trasladar a los cabecillos de la extorsión que operan en la zona de la Costa y en el Meta. Según El Espectador y Revista Semana, la estrategia estaría lista en tres meses, y los primeros presos en entrar serían esos capos, listados oficialmente para el traslado.

La medida surge como alternativa a los proyectos de megacárceles que había contemplado el gobierno. Los detalles operativos siguen escasos: ninguna cobertura indica la capacidad exacta de los barcos, los protocolos judiciales para el traslado ni la respuesta de organismos de derechos humanos.

Mientras El Tiempo se centra en los nombres de los capos, otras fuentes no aclaran si la estrategia se extenderá a otros delitos. Se desconoce cuándo comenzarán los primeros traslados y cómo se evaluará su efectividad.