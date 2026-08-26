Gobierno prepara buque cárcel para aislar cabecillas: capos de la extorsión en la Costa y Meta están en el listado de traslado
Colombia revive buques de la Armada como prisiones flotantes para aislar a los capos de la extorsión, una jugada inesperada frente a los megaproyectos penitenciarios.
El resumen
El gobierno colombiano ha anunciado que reactivará buques de la Armada como cárceles flotantes para trasladar a los cabecillos de la extorsión que operan en la zona de la Costa y en el Meta. Según El Espectador y Revista Semana, la estrategia estaría lista en tres meses, y los primeros presos en entrar serían esos capos, listados oficialmente para el traslado.
La medida surge como alternativa a los proyectos de megacárceles que había contemplado el gobierno. Los detalles operativos siguen escasos: ninguna cobertura indica la capacidad exacta de los barcos, los protocolos judiciales para el traslado ni la respuesta de organismos de derechos humanos.
Mientras El Tiempo se centra en los nombres de los capos, otras fuentes no aclaran si la estrategia se extenderá a otros delitos. Se desconoce cuándo comenzarán los primeros traslados y cómo se evaluará su efectividad.
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Cobertura (5)
- Gobierno alista estrategia para reactivar buques cárcel para presos de alta peligrosidad El Espectador · hace 22 h
- En tres meses estaría lista la estrategia de recluir delincuentes en buques de la Armada Revista Semana · hace 22 h
- Primicia: capos de la extorsión en la Costa y Meta, primeros que llegarían a buques cárcel El Tiempo · hace 22 h
- Antes de las megacárceles, Abelardo de la Espriella busca aislar a los grandes capos con buques cárcel EL PAÍS · hace 22 h
- Gobierno prepara buque cárcel para aislar cabecillas: capos de la extorsión en la Costa y Meta están en el listado de traslado elpais.com.co · hace 22 h
Respuestas rápidas
¿Qué es un buque cárcel?
Es un barco de la Armada adaptado para alojar a presos de alta peligrosidad, según la información publicada por El Espectador y Revista Semana.
¿Quiénes son los primeros detenidos en el nuevo sistema?
Los capos de la extorsión que operan en la Costa y en el Meta aparecen en el listado oficial de traslado, según El Tiempo y elpais.com.co.
¿En cuánto tiempo se prevé que el proyecto esté operativo?
La estrategia tendría una fase preparatoria de tres meses, como indica la cobertura de Revista Semana.
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