Gaceta Oficial: Aduana de Cuba amplía las importaciones libres de aranceles
La Gaceta Oficial de Cuba y medios como Directorio Cubano informan sobre la ampliación de importaciones libres de aranceles.
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El resumen
La Gaceta Oficial establece nuevas medidas fiscales orientadas al desarrollo de fuentes renovables de energía en el país, según la cobertura de medios como radioreloj.cu, Cubadebate, elTOQUE, ACN y Directorio Cubano. Las disposiciones incluyen una nueva tarifa de compra de energía y un paquete ampliado de incentivos fiscales vigentes.
Estas modificaciones normativas alcanzan tanto al sector estatal como al no estatal, incorporando beneficios fiscales específicos para impulsar las energías renovables. Entre las medidas destacadas por la cobertura figura la ampliación de las importaciones libres de aranceles a través de la Aduana de Cuba.
La implementación práctica de estas tarifas y exenciones arancelarias definirá el impacto directo en la adquisición de equipos para los sectores involucrados, cuyos detalles operativos específicos la cobertura actual aún no especifica.
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Cobertura (8)
- Paneles, baterías y más: lista de equipos de energía renovable que podrán importarse sin aranceles en Cuba cibercuba.com · hace 17 h
- Gobierno actualiza beneficios fiscales para las energías renovables en Cuba, y los amplía al sector no estatal OnCubaNews · hace 17 h
- Cuba mantiene hasta diciembre de 2027 exención de aranceles para importar paneles solares y otros equipos... CiberCuba · hace 17 h
- Nuevos beneficios fiscales para impulsar las energías renovables en Cuba radioreloj.cu · hace 17 h
- Cuba actualiza beneficios fiscales para energías renovables con alcance a sectores estatal y no estatal (+ Video) Cubadebate · hace 17 h
- Nueva tarifa de compra de energía y paquete ampliado de incentivos fiscales elTOQUE · hace 17 h
- Aprueban más incentivos para desarrollo de fuentes renovables de energía ACN - Noticias de Cuba · hace 17 h
- Gaceta Oficial: Aduana de Cuba amplía las importaciones libres de aranceles Directorio Cubano · hace 17 h
Respuestas rápidas
¿Qué sectores se benefician de las nuevas medidas fiscales?
Las disposiciones abarcan tanto al sector estatal como al no estatal en Cuba.
¿Qué organismo está a cargo de las importaciones libres de aranceles?
La Aduana de Cuba aplica la ampliáción de las importaciones libres de aranceles según lo publicado en la Gaceta Oficial.
¿Qué aspectos abarca la nueva normativa energética?
Incluye nuevos beneficios fiscales, una nueva tarifa de compra de energía y un paquete ampliado de incentivos para fuentes renovables.
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