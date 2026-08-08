Gaceta Oficial: Aduana de Cuba amplía las importaciones libres de aranceles

La Gaceta Oficial establece nuevas medidas fiscales orientadas al desarrollo de fuentes renovables de energía en el país, según la cobertura de medios como radioreloj.cu, Cubadebate, elTOQUE, ACN y Directorio Cubano. Las disposiciones incluyen una nueva tarifa de compra de energía y un paquete ampliado de incentivos fiscales vigentes.

Estas modificaciones normativas alcanzan tanto al sector estatal como al no estatal, incorporando beneficios fiscales específicos para impulsar las energías renovables. Entre las medidas destacadas por la cobertura figura la ampliación de las importaciones libres de aranceles a través de la Aduana de Cuba.

La implementación práctica de estas tarifas y exenciones arancelarias definirá el impacto directo en la adquisición de equipos para los sectores involucrados, cuyos detalles operativos específicos la cobertura actual aún no especifica.