Desplome de estructura en una ESBEC moviliza fuerzas de rescate en Remedios (+Fotos)
Las fuerzas de rescate se han movilizado tras el derrumbe total de una estructura escolar en Villa Clara.
El resumen
El incidente dejó a varias personas atrapadas bajo los escombros, lo que activó de inmediato a los equipos de rescate en la zona. Posteriormente, las labores de rescate permitieron sacar con vida a una persona de entre las ruinas.
Las publicaciones incluyen registros fotográficos del operativo, mientras las autoridades y los equipos continúan trabajando en el lugar del colapso.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 1 d.
Cobertura (7)
- Confirman dos fallecidos en derrumbe parcial de ESBEC en Remedios (+fotos y post) Escambray · hace 1 d
- Primer rescatado tras derrumbe en Remedios (+post) Escambray · hace 1 d
- Confirman que las personas atrapadas en el derrumbe de Remedios son de Caibarién cibercuba.com · hace 1 d
- Derrumbe total de una escuela en Cuba deja a varias personas atrapadas Directorio Cubano · hace 1 d
- Trabajan en el rescate de personas atrapadas por derrumbe en escuela de Villa Clara OnCubaNews · hace 1 d
- Rescatan con vida a una persona atrapada tras el derrumbe de una escuela en Remedios CiberCuba · hace 1 d
- Desplome de estructura en una ESBEC moviliza fuerzas de rescate en Remedios (+Fotos) Cubadebate · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Dónde ocurrió el derrumbe?
El desplome tuvo lugar en una escuela ESBEC situada en Remedios, provincia de Villa Clara.
¿Hay personas rescatadas?
Sí, los equipos de rescate lograron sacar con vida a una persona atrapada, mientras continúan las labores de búsqueda.
¿Qué medios informaron sobre el hecho?
La cobertura incluye a Cubadebate, Directorio Cubano, OnCubaNews y CiberCuba.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Fallece Paula Alí, Premio Nacional de Televisión 2026 y una de las actrices más queridas de Cuba
La actriz cubana Paula Alí, laureada con el Premio Nacional de Televisión 2026, fallece y desata homenajes en toda la isla
Mira aquí resultados de los XXV Juegos Centroamericanos 2026
Los XXV Juegos Centroamericanos 2026 registran el inicio de las competencias de boxeo en Santo Domingo con triunfos dominicanos y actividad cubana.
Nueva norma permite a directivos cobrar hasta seis veces el salario más bajo de su empresa
Una nueva regulación estatal en Cuba establece que los directivos pueden percibir salarios hasta seis veces superiores al ingreso más bajo de sus empresas.
Gustavo Petro viaja a Cuba en vísperas de entregar el poder
El presidente colombiano Gustavo Petro realiza una visita oficial a Cuba a pocos días de finalizar su mandato presidencial.
Cuba en Santo Domingo 2026: Sexta jornada de los Juegos Centroamericanos
La sexta jornada de los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo 2026 marca un periodo de resultados diversos para la delegación cubana.
Gradúan a médicos extranjeros en el Hotel Nacional y cubanos recuerdan sus ceremonias bajo el sol
La graduación de médicos extranjeros en el Hotel Nacional de Cuba genera un contraste público frente a las ceremonias tradicionales de los graduados locales.