Zelensky llegó a Serbia en su primera visita oficial al país balcánico, aliado tradicional de Rusia

Una visita oficial a Serbia marca el primer viaje de Volodímir Zelenski al país balcánico, donde se reunió con Aleksandar Vučić en Belgrado. Durante los encuentros, Serbia ratificó su posición a favor de la integridad territorial de Ucrania y anunció un paquete de ayuda humanitaria. La cobertura de medios como Europa Press, Infobae, El Mundo, RFI y France 24 destaca la complejidad diplomática del acercamiento con un Estado tradicionalmente cercano a Rusia y candidato al ingreso en la Unión Europea.

A la vez, se señala que el mandatario ucraniano denunció ataques rusos que dejaron víctimas mortales en la región de Kiev y advirtió sobre un invierno difícil. En paralelo a la cumbre bilateral, la postura de Ucrania respecto a Kosovo se mantiene sin cambios, según informó Ukrinform. Esto generó reproches por parte de Kosovo debido a la negativa ucraniana de reconocer su autodeterminación, mientras figuras políticas debaten si la Unión Europea debería exigir dicho reconocimiento.

La situación interna en Ucrania también concentra atención informativa ante la falta de centrales térmicas intactas. Las altas temperaturas ponen a prueba el sistema energético nacional y limitan las exportaciones de grano, mientras las comunidades preparan medidas prioritarias de cara a la temporada invernal. La cobertura no especifica la duración exacta de la visita ni los detalles operativos adicionales del paquete de ayuda humanitaria anunciado por Belgrado.