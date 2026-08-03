TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Deportes

¿Se va del América? Cruzeiro pone tentadora oferta por Brian Rodríguez

El Cruzeiro presentó una tercera oferta formal valuada en 10 millones de dólares para fichar a Brian Rodríguez del América.

18fuentes
20artículos
21velocidad
+112%desde la primera detección
hace 21 hprimera detección

Cobertura (20)

El resumen

Una propuesta de diez millones de dólares ha sido presentada por el Cruzeiro al América para hacerse con los servicios de Brian Rodríguez, en lo que constituye la tercera oferta formal de parte del club brasileño según indican diversos medios deportivos. La cobertura de medios como Récord, Águilas Monumental y Plano Informativo detalla que la directiva azulcrema se encuentra analizando el futuro del jugador ante la insistencia del equipo sudamericano, que previamente ya había mostrado interés en el futbolista.

Los reportes actuales no especifican la respuesta oficial de la institución mexicana ni los términos finales de la posible transferencia, por lo que el desenlace de la negociación permanece abierto según la información disponible.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 18 h.

Respuestas rápidas

¿Qué equipo hizo una oferta por Brian Rodríguez?

El Cruzeiro presentó una propuesta para fichar al jugador.

¿De cuánto es la oferta económica?

La cobertura señala una cifra de 10 millones de dólares.

¿Cuál es la postura del América?

Los reportes indican que la directiva analiza el futuro del futbolista.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Brian Rodríguez América Cruzeiro Fútbol

Tendencias relacionadas