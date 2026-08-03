¿Se va del América? Cruzeiro pone tentadora oferta por Brian Rodríguez

Una propuesta de diez millones de dólares ha sido presentada por el Cruzeiro al América para hacerse con los servicios de Brian Rodríguez, en lo que constituye la tercera oferta formal de parte del club brasileño según indican diversos medios deportivos. La cobertura de medios como Récord, Águilas Monumental y Plano Informativo detalla que la directiva azulcrema se encuentra analizando el futuro del jugador ante la insistencia del equipo sudamericano, que previamente ya había mostrado interés en el futbolista.

Los reportes actuales no especifican la respuesta oficial de la institución mexicana ni los términos finales de la posible transferencia, por lo que el desenlace de la negociación permanece abierto según la información disponible.