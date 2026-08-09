Fuerte baja de América para el clásico contra Atlético Nacional
América de Cali afronta una fuerte baja con la ausencia de Luis Quiñones para el clásico contra Atlético Nacional.
El resumen
El América de Cali confirmó que no contará con Luis Quiñones para disputar el clásico del fútbol profesional colombiano frente al Atlético Nacional, según detallan las convocatorias y publicaciones de medios como elpais.com.co y Futbolred. La plantilla de veinte convocados para este encuentro presenta la baja confirmada del jugador, aunque la nómina incluye dos regresos importantes con miras al partido que se jugará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, en el marco de la cuarta jornada del torneo Clausura de la Liga BetPlay.
La cobertura periodística y las programaciones oficiales de ESPN Deportes y Cápsulas de Carreño especifican los detalles de horario y transmisión televisiva del compromiso, sin que hasta el momento la información disponible profundice en las consecuencias deportivas a largo plazo que esta ausencia pueda generar en el esquema del equipo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 7 h.
Cobertura (6)
- Programación – Clausura, cuarta jornada Cápsulas de Carreño · hace 12 h
- Sin Luis Quiñones y con dos regresos, estos son los 20 convocados del América de Cali para enfrentar a Atlético Nacional elpais.com.co · hace 12 h
- El estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali será el escenario en donde dos de los equipos con más títulos del fútbol profesional colombiano disputarán el clásico de la jornada facebook.com · hace 12 h
- Cuándo juegan América vs Nacional por la fecha 4 de la Liga BetPlay: equipo, fecha, hora y TV en vivo ESPN Deportes · hace 12 h
- Fuerte baja de América para el clásico contra Atlético Nacional Futbolred · hace 12 h
- América de Cali revela el motivo por el que Luis Quiñones es baja y no jugará frente a Atlético Nacional, conózcala elpais.com.co · hace 22 h
Respuestas rápidas
¿Por qué no jugará Luis Quiñones?
El América de Cali reveló el motivo de su ausencia, aunque la cobertura se limita a confirmar que es baja para el encuentro.
¿Dónde se jugará el clásico?
El partido se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.
¿A qué torneo corresponde el encuentro?
El partido corresponde a la cuarta jornada del torneo Clausura de la Liga BetPlay.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
De nuestra red
Tendencias relacionadas
Juan Manuel Rengifo podría ir a Europa: el dinero que ganaría Nacional
Atlético Nacional fija un precio récord y condiciones para la posible venta de Juan Manuel Rengifo al fútbol europeo.
Mordaz crítica a jugadores colombianos: “no tienen cerebro” y JuanFer Quintero se paró en la raya
El exárbitro Pablo Lunati generó un fuerte revuelo mediático al asegurar que la mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro.
Deportivo Cali desistió de una nueva contratación a último minuto; esto fue lo que dijo el club
El Deportivo Cali confirmó a último minuto que desistió de la contratación de un delantero con el que ya tenía un principio de acuerdo.
América de Cali va por Nicolás Johansen: la ‘Mechita’ presentó oferta formal por el delantero argentino de Coquimbo Unido
América de Cali formaliza su interés por Nicolás Johansen, delantero argentino que actualmente milita en Coquimbo Unido.
‘Tino’ Asprilla rompió el silencio tras revelación sobre Jhon Durán
La polémica en torno a Jhon Durán y la Selección Colombia ha provocado que Faustino 'Tino' Asprilla comparta reflexiones sobre su propia trayectoria.
Video | René Higuita tuvo emotivo encuentro con Vozinha, arquero sensación del Mundial que lo saludó con un chascarrillo: 'Iba a hacer el escorpión'
El legendario portero René Higuita y el arquero de Cabo Verde, Vozinha, protagonizan un encuentro viral marcado por la admiración mutua.