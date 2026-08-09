Fuerte baja de América para el clásico contra Atlético Nacional

El América de Cali confirmó que no contará con Luis Quiñones para disputar el clásico del fútbol profesional colombiano frente al Atlético Nacional, según detallan las convocatorias y publicaciones de medios como elpais.com.co y Futbolred. La plantilla de veinte convocados para este encuentro presenta la baja confirmada del jugador, aunque la nómina incluye dos regresos importantes con miras al partido que se jugará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, en el marco de la cuarta jornada del torneo Clausura de la Liga BetPlay.

La cobertura periodística y las programaciones oficiales de ESPN Deportes y Cápsulas de Carreño especifican los detalles de horario y transmisión televisiva del compromiso, sin que hasta el momento la información disponible profundice en las consecuencias deportivas a largo plazo que esta ausencia pueda generar en el esquema del equipo.