Juan Manuel Rengifo podría ir a Europa: el dinero que ganaría Nacional

Una transferencia récord y condiciones específicas marcan el futuro del mediocampista Juan Manuel Rengifo, una de las figuras del cuadro verde con proyección internacional. La cobertura de medios como Yahoo, Blu Radio, El Deportivo y Futbolred detalla que el club fijó una cifra elevada y estableció requisitos para permitir su salida al exterior.

La información disponible no especifica el club europeo interesado ni la fecha exacta en la que se concretaría la negociación, dejando abierta la incógnita sobre el cierre definitivo del traspaso.