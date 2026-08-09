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Juan Manuel Rengifo podría ir a Europa: el dinero que ganaría Nacional

Atlético Nacional fija un precio récord y condiciones para la posible venta de Juan Manuel Rengifo al fútbol europeo.

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El resumen

Una transferencia récord y condiciones específicas marcan el futuro del mediocampista Juan Manuel Rengifo, una de las figuras del cuadro verde con proyección internacional. La cobertura de medios como Yahoo, Blu Radio, El Deportivo y Futbolred detalla que el club fijó una cifra elevada y estableció requisitos para permitir su salida al exterior.

La información disponible no especifica el club europeo interesado ni la fecha exacta en la que se concretaría la negociación, dejando abierta la incógnita sobre el cierre definitivo del traspaso.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué club europeo busca a Juan Manuel Rengifo?

Las coberturas actuales no especifican qué equipo de Europa está negociando o interesado en el jugador.

¿Cuánto dinero pediría Atlético Nacional por el volante?

Los reportes indican que el club fijó un precio récord y una fortuna para dejarlo partir, sin revelar la cifra exacta en dinero.

¿Qué condición le puso Atlético Nacional a Rengifo?

La cobertura menciona que existe una condición para su venta, aunque los detalles específicos de dicho requisito no han sido divulgados.

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Temas

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