El escalofriante detalle que precedió al asesinato de una venezolana en Cúcuta

Un sicario perpetró el asesinato a tiros de una estilista de nacionalidad venezolana mientras se encontraba dentro de su salón de belleza y negocio ubicado en la ciudad de Cúcuta. El atacante le disparó en cuatro oportunidades antes de darse a la fuga, según detallan los reportes de medios como El Universal y Diario Versión Final.

La cobertura periodística enfatiza la presencia de un detalle escalofriante que precedió de manera directa al crimen, además de señalar de forma unánime que la víctima se desempeñaba como estilista en el establecimiento comercial donde ocurrieron los hechos. Los informes disponibles no especifican la identidad del sicario ni los motivos detrás del ataque armado.

La cobertura tampoco detalla si existen personas detenidas ni ofrece información sobre posibles amenazas previas recibidas por la víctima, por lo que estos aspectos permanecen sin esclarecer en las publicaciones actuales.