Inteligencia artificial: Qué es el "Proyecto Panamá" y cómo reveló la destrucción de miles de libros antiguos para entrenar a la IA
El Proyecto Panamá expone la destrucción masiva de libros raros y antiguos para entrenar modelos de inteligencia artificial.
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El resumen
El denominado Proyecto Panamá revela cómo la industria de la inteligencia artificial alimenta sus sistemas mediante la adquisición, despiece página a página, escaneo y posterior destrucción de miles de libros antiguos y raros. Esta práctica de desposesión digital del conocimiento afecta directamente al patrimonio bibliográfico, según detallan investigaciones recientes difundidas por medios como BBC, Euronews y El HuffPost.
La cobertura destaca el método operativo de Anthropic y expone un fallo legal ocurrido en 2026 que pone bajo la lupa los métodos de entrenamiento de los modelos tecnológicos. Las publicaciones enfatizan la tensión entre la innovación algorítmica y la preservación física del acervo histórico, generando debate sobre la legalidad y la ética en la obtención de datos para la inteligencia artificial.
Los siguientes pasos y las consecuencias legales concretas para las partes involucradas dependen de la evolución del fallo judicial y de las respuestas oficiales de las empresas mencionadas en la investigación, cuyos detalles adicionales aún no han sido especificados por las fuentes disponibles.
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Cobertura (5)
- Proyecto Panamá: Anthropic destruye millones de libros en secreto para entrenar su IA Euronews · hace 13 h
- IA destruye libros raros: fallo legal 2026 y qué hacer en tu startup El Ecosistema Startup · hace 13 h
- La desposesión digital del conocimiento: el Proyecto Panamá de Anthropic - El Común · hace 13 h
- Compran el libro, lo despiezan página a página, lo escanean y lo destruyen: así alimenta sus modelos la industria de la IA, según una investigación El HuffPost · hace 13 h
- Inteligencia artificial: Qué es el "Proyecto Panamá" y cómo reveló la destrucción de miles de libros antiguos para entrenar a la IA BBC · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Qué es el Proyecto Panamá?
Es una iniciativa vinculada a Anthropic que, según la investigación, implicó la compra y destrucción de miles de libros antiguos para entrenar modelos de inteligencia artificial.
¿Cómo se alimentan los modelos de IA según la investigación?
Comprando los libros, despiezándolos página por página, escaneándolos y destruyéndolos de forma definitiva.
¿Qué medios y plataformas cubren el caso?
La cobertura incluye a BBC, Euronews, El HuffPost, El Ecosistema Startup y El Común.
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