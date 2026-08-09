Inteligencia artificial: Qué es el "Proyecto Panamá" y cómo reveló la destrucción de miles de libros antiguos para entrenar a la IA

El denominado Proyecto Panamá revela cómo la industria de la inteligencia artificial alimenta sus sistemas mediante la adquisición, despiece página a página, escaneo y posterior destrucción de miles de libros antiguos y raros. Esta práctica de desposesión digital del conocimiento afecta directamente al patrimonio bibliográfico, según detallan investigaciones recientes difundidas por medios como BBC, Euronews y El HuffPost.

La cobertura destaca el método operativo de Anthropic y expone un fallo legal ocurrido en 2026 que pone bajo la lupa los métodos de entrenamiento de los modelos tecnológicos. Las publicaciones enfatizan la tensión entre la innovación algorítmica y la preservación física del acervo histórico, generando debate sobre la legalidad y la ética en la obtención de datos para la inteligencia artificial.

Los siguientes pasos y las consecuencias legales concretas para las partes involucradas dependen de la evolución del fallo judicial y de las respuestas oficiales de las empresas mencionadas en la investigación, cuyos detalles adicionales aún no han sido especificados por las fuentes disponibles.