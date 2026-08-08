La verdad detrás de las fotos de Fernando Colunga y su familia, esto es lo que se sabe
Supuestas fotografías familiares de Fernando Colunga y Blanca Soto se viralizan, revelando finalmente su origen real.
El resumen
Las redes sociales se vieron inundadas con la difusión de supuestas imágenes que mostraban al actor Fernando Colunga y a Blanca Soto junto a un hijo, generando inmediata atención y viralidad en las plataformas digitales. Posteriormente, diversos medios de comunicación comenzaron a examinar el material gráfico publicado, aclarando la situación en torno a las imágenes difundidas sobre la presunta familia del actor.
Actualmente, la cobertura de medios como KCH FM, Radio Fórmula, Univision e Infobae establece que las fotografías no son reales y que fueron creadas mediante inteligencia artificial, descartando la autenticidad de las postales que circulaban en la red.
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Respuestas rápidas
¿De qué tratan las fotos virales de Fernando Colunga?
Muestran supuestas escenas familiares del actor junto a Blanca Soto y un hijo.
¿Las fotografías de Fernando Colunga son reales?
No, la cobertura señala que son falsas y fueron creadas con inteligencia artificial.
¿Qué medios informaron sobre el origen de las imágenes?
Medios como KCH FM, Radio Fórmula, Univision e Infobae han reportado sobre el caso.
Cobertura (8)
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