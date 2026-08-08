La verdad detrás de las fotos de Fernando Colunga y su familia, esto es lo que se sabe

Las redes sociales se vieron inundadas con la difusión de supuestas imágenes que mostraban al actor Fernando Colunga y a Blanca Soto junto a un hijo, generando inmediata atención y viralidad en las plataformas digitales. Posteriormente, diversos medios de comunicación comenzaron a examinar el material gráfico publicado, aclarando la situación en torno a las imágenes difundidas sobre la presunta familia del actor.

Actualmente, la cobertura de medios como KCH FM, Radio Fórmula, Univision e Infobae establece que las fotografías no son reales y que fueron creadas mediante inteligencia artificial, descartando la autenticidad de las postales que circulaban en la red.