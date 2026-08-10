Después de un verano candente, Europa se prepara para una nueva ola de calor

France 24 informa que la ola afecta a gran parte del continente, mientras que el New York Times subraya la continuidad del patrón extremo. En Italia, Prensa Latina señala que 19 urbes están bajo máxima alerta, y el mapa de Independent en Español muestra picos de hasta 43 °C en España y Francia. Yahoo! en Español menciona que la sequía está provocando cortes de energía y brotes de incendios en varios países, mientras que la alerta roja anunciada por Italia refleja la gravedad de la situación.

La combinación de altas temperaturas y escasez hídrica alimenta la emergencia, según la descripción de France 24. Algunos medios centran la cobertura en Italia, mientras que otros destacan los pronósticos para España y Francia, dejando menos información sobre la evolución en países del norte. Ni France 24 ni el New York Times especifican la duración esperada de la ola ni el alcance de los cortes de energía.

La magnitud exacta del impacto sigue sin confirmarse.