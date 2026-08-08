La selección argentina sufre una nueva baja tras el anuncio de retiro de uno de sus jugadores titulares en la reciente final mundialista contra España. La decisión trascendió luego de que Nicolás Tagliafico rompiera el silencio sobre lo sucedido en el partido definitorio, señalando de manera directa que disputó su último torneo de esta magnitud y afirmando que no le da para jugar otro.

Medios como LA17, infobae.com, La Nación, Diario AS y marca usa cubrieron las declaraciones del defensor, las cuales abordan tanto su futuro en el equipo nacional como aclaraciones sobre lo ocurrido en el encuentro, eliminando especulaciones sobre conspiraciones.