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La confesión de una estrella de la selección Argentina tras perder la final: "No me da para jugar otro"

Nicolás Tagliafico anunció su retiro de la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial contra España.

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El resumen

La selección argentina sufre una nueva baja tras el anuncio de retiro de uno de sus jugadores titulares en la reciente final mundialista contra España. La decisión trascendió luego de que Nicolás Tagliafico rompiera el silencio sobre lo sucedido en el partido definitorio, señalando de manera directa que disputó su último torneo de esta magnitud y afirmando que no le da para jugar otro.

Medios como LA17, infobae.com, La Nación, Diario AS y marca usa cubrieron las declaraciones del defensor, las cuales abordan tanto su futuro en el equipo nacional como aclaraciones sobre lo ocurrido en el encuentro, eliminando especulaciones sobre conspiraciones.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 15 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué jugador anunció su retiro de la selección argentina?

Nicolás Tagliafico.

¿Contra qué selección disputó la final mencionada?

Contra España.

¿Qué motivo dio el jugador sobre su decisión?

Afirmó que fue su último Mundial y que no le da para jugar otro.

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