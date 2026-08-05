España lo lamenta: confirman la nueva sede que Infantino tendría para el Mundial 2030
Rumores de que Infantino ofrecería la final del Mundial 2030 a Marruecos desatan polémica y negaciones oficiales
Cobertura (10)
- FIFA dice «es falso y engañoso» afirmar que hayan prometido la sede de la final del Mundial 2030 El Nuevo Diario (República Dominicana) · hace 14 h
- Infantino ofrece celebrar la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de su apoyo en la FIFA El Confidencial · hace 14 h
- El asalto de Ceuta salpica al Mundial 2030: Sumar pide apartar a Marruecos de la organización con España Tribuna de Salamanca. · hace 14 h
- Infantino ofrece a Marruecos la final del Mundial 2030, según The Times Marca · hace 14 h
- Sumar pide que España reconsidere coorganizar el Mundial 2030 con Marruecos tras crisis migratoria AP News · hace 14 h
- La FIFA lo niega: "es falso y engañoso" Mundo Deportivo · hace 14 h
- Infantino ofrece la final del Mundial a Marruecos a cambio de apoyos, según The Times El Mundo · hace 14 h
- Ofreció Infantino la Final del Mundial 2030 a Marruecos Reforma · hace 14 h
- La FIFA niega que Infantino haya ofrecido la final a Marruecos Diario AS · hace 14 h
- España lo lamenta: confirman la nueva sede que Infantino tendría para el Mundial 2030 Diez.HN · hace 14 h
El resumen
Marca y El Mundo reproducen la supuesta declaración, señalando que la propuesta incluiría el intercambio de apoyos políticos. La información surgió simultáneamente en siete publicaciones, lo que generó una primera oleada de debate internacional. En respuesta, el partido Sumar solicitó que el Gobierno español vuelva a evaluar la posible coorganización del torneo con Marruecos, citando la actual crisis migratoria como elemento de riesgo.
La FIFA, a través de sus portavoces, negó categóricamente la afirmación, calificándola de falsa y engañosa, y reiteró que no existe ninguna oferta oficial. Mundo Deportivo y Diario AS difundieron la negación, reforzando la posición del organismo rector. Mientras tanto, Diez.HN publicó que España lamenta la confirmación de la nueva sede que Infantino tendría para el Mundial 2030, retomando la versión de The Times.
La cobertura actual no indica cambios en las negociaciones oficiales ni anuncia decisiones definitivas sobre la localización de la final. Los observadores esperan declaraciones adicionales de la FIFA y de las autoridades españolas en los próximos días.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (89% respaldado) Actualizado hace 10 h.
Respuestas rápidas
¿Qué informó The Times sobre Gianni Infantino y la final del Mundial 2030?
Según la cobertura de Marca, El Mundo y otros, The Times habría recibido de Infantino una oferta para ceder la final del Mundial 2030 a Marruecos, con la posibilidad de intercambiar apoyos políticos.
¿Cuál es la posición oficial de la FIFA respecto a esa supuesta oferta?
La FIFA negó la existencia de tal propuesta, calificándola de falsa y engañosa, y afirmó que no hay ninguna oferta oficial.
¿Qué solicitó el partido Sumar a España tras la publicación de la supuesta oferta?
Sumar pidió al Gobierno español que reconsidere la coorganización del Mundial 2030 con Marruecos, citando la crisis migratoria como motivo de preocupación.
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