España lo lamenta: confirman la nueva sede que Infantino tendría para el Mundial 2030

Marca y El Mundo reproducen la supuesta declaración, señalando que la propuesta incluiría el intercambio de apoyos políticos. La información surgió simultáneamente en siete publicaciones, lo que generó una primera oleada de debate internacional. En respuesta, el partido Sumar solicitó que el Gobierno español vuelva a evaluar la posible coorganización del torneo con Marruecos, citando la actual crisis migratoria como elemento de riesgo.

La FIFA, a través de sus portavoces, negó categóricamente la afirmación, calificándola de falsa y engañosa, y reiteró que no existe ninguna oferta oficial. Mundo Deportivo y Diario AS difundieron la negación, reforzando la posición del organismo rector. Mientras tanto, Diez.HN publicó que España lamenta la confirmación de la nueva sede que Infantino tendría para el Mundial 2030, retomando la versión de The Times.

La cobertura actual no indica cambios en las negociaciones oficiales ni anuncia decisiones definitivas sobre la localización de la final. Los observadores esperan declaraciones adicionales de la FIFA y de las autoridades españolas en los próximos días.