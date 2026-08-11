"¡La niña se escucha con vida!": Entre los escombros, Violeta responde a su nombre y da esperanza ante los más de 1,000 desaparecidos en Colombia

La confirmación llega tras horas de búsqueda y ha puesto fin a la esperanza de que la niña respondiera con vida, una información que había circulado en un video de Univision.com. El sismo dejó una cifra preliminar de más de 180 fallecidos y más de 1 000 personas desaparecidas, de acuerdo con mcall.com. Entre los rescates, la médica Diana fue liberada tras 30 horas bajo los restos, como relata semana.com, y una abogada logró salvar a su perro, reportó El Tiempo. Los familiares de Violeta y Amparo, que habían mantenido la esperanza al escuchar supuestamente la voz de la niña entre los escombros, ahora enfrentan el duelo.

La pérdida se suma al sufrimiento de cientos de familias que siguen sin noticias de sus seres queridos, alimentando una angustia colectiva en toda Colombia. Organizaciones locales de socorro han ofrecido apoyo psicológico a los afectados, mientras la comunidad de Cali rinde tributo a las víctimas. Las autoridades continúan excavando en zonas críticas y solicitan equipos para desplazar los escombros, como indicó Pulzo en sus reportes sobre la necesidad de maquinaria. Mientras tanto, la historia de Diana, la médica que sobrevivió 30 horas bajo los restos, ha sido promovida como símbolo de resistencia.

France 24 también destacó los rescates que han devuelto esperanza, reforzando la petición de asistencia internacional. Los próximos días se centrarán en localizar a los miles de desaparecidos y en consolidar la ayuda humanitaria. El seguimiento de la situación seguirá siendo prioritario para medios como Caracol Radio y El Tiempo.