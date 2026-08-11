Terremoto en Colombia: esto es lo que sabemos
Un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia deja destrucción, saldo de víctimas y la declaración de emergencia nacional.
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El resumen
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia, dejando un saldo que suma 132 muertos y 570 heridos, además de una ola de destrucción según la cobertura de Stamford Advocate y Chicago Tribune. Ante esta situación, el presidente declarará emergencia nacional y se declaró una alerta roja hospitalaria en Cali con múltiples heridos abarratando los centros médicos.
La cobertura de Telemundo Miami plantea interrogantes sobre si este sismo tiene relación con los temblores registrados en Venezuela debido a su magnitud similar, mientras que The New York Times reporta que Abelardo de la Espriella enfrenta su primera gran prueba en el país. Los reportes actuales no detallan la totalidad de los daños materiales ni las acciones específicas posteriores a la declaración de emergencia del presidente.
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Cobertura (20)
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue la magnitud del terremoto en Colombia?
El terremoto tuvo una magnitud de 7,4.
¿Cuál es el saldo oficial de víctimas según la cobertura?
La cobertura reporta 132 muertos y 570 heridos.
¿Qué medidas se han tomado en las ciudades afectadas?
Se declaró alerta roja hospitalaria en Cali y el presidente declarará emergencia nacional.
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