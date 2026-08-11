Franklin Virgüez sufrió un ACV

Un accidente cerebrovascular se registró en Miami el 11 de agosto, afectando al actor venezolano Franklin Virgüez. La noticia ha sido difundida rápidamente en la prensa de entretenimiento, subrayando la gravedad de la situación.

Aún falta información sobre la extensión del daño cerebral ni sobre un pronóstico concreto, según la cobertura disponible. Los medios no han citado a los médicos ni a representantes del actor, por lo que la evolución de su estado de salud sigue sin confirmarse.

Se esperará que futuros reportes aporten detalles sobre su recuperación y posibles intervenciones médicas.