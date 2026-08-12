El Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Supercopa de Europa 2026 al derrotar 2‑1 al Aston Villa, asegurando su primer trofeo de la temporada y dejando a los ingleses sin la gloria. Según Sports Illustrated y el Chicago Tribune, el gol de Doué definió el marcador. El San Antonio Express-News y el Diario AS confirmaron el 2‑1 y el desempeño de Luis Enrique, quien fue descrito como invencible.

Boston Herald subrayó que este título es el primero de seis posibles que PSG persigue esta campaña, mientras que ESPN Deportes informó que el guardameta Dibu Martínez no estará en la alineación de Villa. Mediotiempo, por su parte, publicó la guía para ver el encuentro en vivo, indicando horarios y canales de transmisión. La ausencia de Martínez limita a Villa en la defensa, lo que podría influir en sus próximos compromisos europeos.

Los seguidores que buscan ver el partido pueden consultar la guía de Mediotiempo para horarios y canales. Tras el triunfo, PSG se prepara para la liga doméstica y los torneos internacionales, intentando ampliar su colección de trofeos. La cobertura no indica cambios de jugador inmediato, pero el desempeño de Doué y la continuidad de Luis Enrique serán puntos clave a observar.