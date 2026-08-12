PSG vs Aston Villa EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver hoy Supercopa de Europa 2026?
PSG se corona campeón de la Supercopa de Europa 2026 al vencer 2‑1 a Aston Villa
El resumen
El Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Supercopa de Europa 2026 al derrotar 2‑1 al Aston Villa, asegurando su primer trofeo de la temporada y dejando a los ingleses sin la gloria. Según Sports Illustrated y el Chicago Tribune, el gol de Doué definió el marcador. El San Antonio Express-News y el Diario AS confirmaron el 2‑1 y el desempeño de Luis Enrique, quien fue descrito como invencible.
Boston Herald subrayó que este título es el primero de seis posibles que PSG persigue esta campaña, mientras que ESPN Deportes informó que el guardameta Dibu Martínez no estará en la alineación de Villa. Mediotiempo, por su parte, publicó la guía para ver el encuentro en vivo, indicando horarios y canales de transmisión. La ausencia de Martínez limita a Villa en la defensa, lo que podría influir en sus próximos compromisos europeos.
Los seguidores que buscan ver el partido pueden consultar la guía de Mediotiempo para horarios y canales. Tras el triunfo, PSG se prepara para la liga doméstica y los torneos internacionales, intentando ampliar su colección de trofeos. La cobertura no indica cambios de jugador inmediato, pero el desempeño de Doué y la continuidad de Luis Enrique serán puntos clave a observar.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 29 min.
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances — 1.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
Cobertura (9)
- El Paris Saint-Germain es campeón de la Supercopa de Europa Sports Illustrated · hace 3 h
- PSG busca ganar la Supercopa ante Villa, primero de 6 posibles trofeos esta temporada Boston Herald · hace 3 h
- Invencible Luis Enrique Diario AS · hace 3 h
- PSG retiene la Supercopa de la UEFA y con gol de Doué sella el 2-1 ante Aston Villa San Antonio Express-News · hace 3 h
- Por qué Dibu Martínez no jugará la Supercopa UEFA para Aston Villa ante PSG ESPN Deportes · hace 5 h
- PSG busca ganar la Supercopa ante Villa, primero de 6 posibles trofeos esta temporada San Antonio Express-News · hace 5 h
- PSG retiene la Supercopa de la UEFA y con gol de Doué sella el 2-1 ante Aston Villa Chicago Tribune · hace 5 h
- PSG 2 - Aston Villa 1: resumen, goles y resultado Diario AS · hace 5 h
- PSG vs Aston Villa EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver hoy Supercopa de Europa 2026? Mediotiempo · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el marcador y quién anotó?
PSG venció a Aston Villa 2‑1, con el gol decisivo anotado por Doué.
¿Qué importancia tiene este triunfo para el PSG?
Es el primero de los seis posibles trofeos que el club persigue esta campaña, según Boston Herald.
¿Por qué Dibu Martínez no jugó la Supercopa?
ESPN Deportes indica que Martínez no jugará, sin proporcionar detalles adicionales.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
De nuestra red
Tendencias relacionadas
Julián "explota" y 115 millones por figura del Madrid; Endrick toma decisión final
Una oferta de 115 millones marca el pulso del mercado de fichajes europeo con movimientos en el Real Madrid, Barcelona y Atlético.
Golpe certero de Luis Enrique: se va del Barcelona para jugar en el PSG
El futuro de Ferran Torres en el centro de la actualidad futbolística tras su posible marcha al PSG.
La posición del FC Barcelona con Ferran Torres
El futuro de Ferran Torres en el Barça se convierte en una carrera entre la necesidad de un "9" y la oferta de rivales internacionales.
Aseguran que el Real Madrid tiene preparada la primera oferta por Rodri
El futuro de Rodri concentra la atención del mercado tras surgir informaciones sobre una oferta del Real Madrid y el aparente descarte del PSG.
PSG quiere vengarse del Real Madrid, Barcelona por el 'nuevo Haaland' y nuevo equipo de Salah
El PSG apunta a vengarse del Real y Barcelona mientras el mercado de fichajes arde con rumores de Haaland y Rodri
City competirá con Real Madrid y PSG por Diomande
El traspaso de Yan Diomande se convierte en la batalla más esperada del mercado, con City, Real Madrid y PSG al acecho.