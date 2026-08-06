Golpe certero de Luis Enrique: se va del Barcelona para jugar en el PSG

La cobertura actual sitúa en el centro de la atención la posible salida de Ferran Torres del Barcelona con destino al PSG. Según los medios, el jugador habría dado el visto bueno a la operación y su marcha no representaría un drama para la entidad azulgrana.

Los artículos señalan diferentes aspectos de la situación interna del club, mencionando tanto la postura del jugador respecto a su rol como los planes de la institución en el mercado de fichajes, incluyendo movimientos vinculados a Julián Álvarez y al Atlético Madrid. La información disponible aún no detalla los plazos exactos ni las cifras definitivas de la operación entre ambos clubes, por lo que los siguientes pasos del traspaso quedan pendientes de confirmación oficial.