Julián "explota" y 115 millones por figura del Madrid; Endrick toma decisión final

Ciento quince millones de euros figuran en la propuesta del PSG por una figura del Real Madrid, mientras el mercado europeo registra múltiples operaciones simultáneas en España. Los movimientos involucran a Mateu Alemany y Deco en la disputa por objetivos comunes de fichajes, destacando también el rol del Cuti Romero como posible aliado para Julián Álvarez en el Atlético y una decisión final tomada por Endrick.

Los clubes afectados por estas negociaciones y ofertas de fichajes aguardan las definiciones sobre las plantillas de cara a la temporada en curso.