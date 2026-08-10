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Julián "explota" y 115 millones por figura del Madrid; Endrick toma decisión final

Una oferta de 115 millones marca el pulso del mercado de fichajes europeo con movimientos en el Real Madrid, Barcelona y Atlético.

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El resumen

Ciento quince millones de euros figuran en la propuesta del PSG por una figura del Real Madrid, mientras el mercado europeo registra múltiples operaciones simultáneas en España. Los movimientos involucran a Mateu Alemany y Deco en la disputa por objetivos comunes de fichajes, destacando también el rol del Cuti Romero como posible aliado para Julián Álvarez en el Atlético y una decisión final tomada por Endrick.

Los clubes afectados por estas negociaciones y ofertas de fichajes aguardan las definiciones sobre las plantillas de cara a la temporada en curso.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 16 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué cifra se menciona en relación con una figura del Real Madrid?

La cobertura señala una oferta de 115 millones por parte del PSG.

¿Qué equipos compiten en el mercado según los reportes?

Los medios mencionan movimientos que involucran al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y PSG.

¿Qué se indica sobre Julián Álvarez?

Se menciona una estrategia para seducirlo y la posible llegada del Cuti Romero como un aliado clave en el Atlético.

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Temas

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