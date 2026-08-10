Julián "explota" y 115 millones por figura del Madrid; Endrick toma decisión final
Una oferta de 115 millones marca el pulso del mercado de fichajes europeo con movimientos en el Real Madrid, Barcelona y Atlético.
El resumen
Ciento quince millones de euros figuran en la propuesta del PSG por una figura del Real Madrid, mientras el mercado europeo registra múltiples operaciones simultáneas en España. Los movimientos involucran a Mateu Alemany y Deco en la disputa por objetivos comunes de fichajes, destacando también el rol del Cuti Romero como posible aliado para Julián Álvarez en el Atlético y una decisión final tomada por Endrick.
Los clubes afectados por estas negociaciones y ofertas de fichajes aguardan las definiciones sobre las plantillas de cara a la temporada en curso.
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Cobertura (5)
- El Atlético, como el Real Madrid: Mateu Alemany lucha por los mismos objetivos que Deco en el mercado de fichajes Crónica Global · hace 13 h
- El fichaje del Cuti Romero por el Atlético, un aliado clave para Julián Alvarez mundiario.com · hace 13 h
- La carta de Mateu Alemany para seducir a Julián Álvarez SPORT · hace 13 h
- Fichajes Europa: Revés al Barcelona y millonaria oferta del PSG por estrella del Real Madrid elheraldo.hn · hace 13 h
- Julián "explota" y 115 millones por figura del Madrid; Endrick toma decisión final Diez.HN · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Qué cifra se menciona en relación con una figura del Real Madrid?
La cobertura señala una oferta de 115 millones por parte del PSG.
¿Qué equipos compiten en el mercado según los reportes?
Los medios mencionan movimientos que involucran al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y PSG.
¿Qué se indica sobre Julián Álvarez?
Se menciona una estrategia para seducirlo y la posible llegada del Cuti Romero como un aliado clave en el Atlético.
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