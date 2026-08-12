Pumas se despidió de la Leagues Cup con amargo empate ante Columbus Crew
La amarga despedida de los Pumas en la Leagues Cup deja a la afición frustrada tras perder en penales contra Columbus Crew.
El resumen
La transmisión en vivo se realizó a través de los canales señalados por Goal.com, lo que permitió que miles de seguidores siguieran el desenlace en tiempo real. Los informes de Sports Illustrated y ESPN Deportes describen cómo los Pumas, dirigidos por Pedro Vite, fallaron los disparos decisivos, mientras que el portero Keylor Navas tuvo una actuación destacada, según AS México.
Con la salida de la Leagues Cup, la dirección de los Pumas deberá decidir los ajustes para la próxima edición, mientras que los seguidores esperan saber si el plantel mantendrá a Vite y a Navas. La pregunta que queda es si el club responderá a la derrota con cambios tácticos o reforzará la plantilla para evitar otro cierre prematuro.
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Cobertura (7)
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Pumas y Columbus Crew en la Leagues Cup 2026?
El encuentro terminó en empate sin goles y se decidió en la tanda de penales, donde Columbus Crew se impuso.
¿Dónde se pudo ver el partido en vivo?
Goal.com indicó los canales de televisión y la hora del partido para ver la transmisión en vivo.
¿Qué jugadores fueron mencionados en la cobertura del partido?
Pedro Vite fue mencionado como parte de los Pumas y Keylor Navas recibió destaque por su actuación, según AS México.
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