Pumas se despidió de la Leagues Cup con amargo empate ante Columbus Crew

La transmisión en vivo se realizó a través de los canales señalados por Goal.com, lo que permitió que miles de seguidores siguieran el desenlace en tiempo real. Los informes de Sports Illustrated y ESPN Deportes describen cómo los Pumas, dirigidos por Pedro Vite, fallaron los disparos decisivos, mientras que el portero Keylor Navas tuvo una actuación destacada, según AS México.

Con la salida de la Leagues Cup, la dirección de los Pumas deberá decidir los ajustes para la próxima edición, mientras que los seguidores esperan saber si el plantel mantendrá a Vite y a Navas. La pregunta que queda es si el club responderá a la derrota con cambios tácticos o reforzará la plantilla para evitar otro cierre prematuro.