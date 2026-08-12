Sebastián Córdova sufre ruptura completa de ligamento cruzado
La ruptura total del ligamento cruzado de Sebastián Córdova deja a Pumas sin su pieza clave para el resto del Apertura 2026.
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El resumen
Una ruptura completa del ligamento cruzado quedó confirmada en el jugador de Pumas, según informó ESPN Deportes. El técnico Esteban Solari expresó que el plantel no es extenso y que buscará un sustituto, como reportó MILENIO. MARCA añadió que el jugador necesitará cirugía y el club analizará el mercado, según Claro Sports.
Récord recordó la historia reciente de lesiones en la plantilla, mientras Mediotiempo confirmó que la baja se mantendrá durante todo el Apertura 2026. Hasta el momento no se registran discrepancias entre los medios; la información sobre la gravedad de la lesión, la necesidad de cirugía y la ausencia prolongada es consistente. Con la lesión confirmada, Pumas afronta la segunda mitad del torneo sin su creador de juego y con un plantel limitado.
El mercado de fichajes se abrirá en la próxima fecha establecida por la Liga MX y permitirá al equipo reforzarse.
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Respuestas rápidas
¿Qué tipo de lesión sufrió el jugador de Pumas?
Se confirmó una ruptura completa del ligamento cruzado.
¿Cuánto tiempo estará ausente del torneo?
No participará del resto del Apertura 2026.
¿Qué ha expresado el técnico Esteban Solari sobre la situación?
Indicó que buscará un sustituto, que el jugador necesitará cirugía y que el club analizará el mercado para reforzarse.
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