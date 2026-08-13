"Un hijo propio": El estremecedor caso de la joven mexicana que fingió un embarazo y acabó secuestrando a una bebé recién nacida
El estreno de 'Un hijo propio' en Netflix expone la historia real del secuestro de una bebé y la presión social sobre la maternidad.
Respuestas rápidas
¿Qué es 'Un hijo propio'?
Es una película disponible en Netflix dirigida por Maite Alberdi que aborda la historia real del secuestro de una bebé.
¿En qué caso real se basa el documental?
Se basa en el caso de Alejandra Marín, una joven mexicana que fingió un embarazo y terminó secuestrando a una recién nacida hija de Mayra Aurora Navarro Vega.
¿Qué aspectos destacan las críticas sobre la producción?
La cobertura destaca que la obra funciona como un retrato universal sobre la presión de la maternidad y analiza la historia real detrás de los hechos.
El resumen
La llegada a la plataforma de streaming de la producción dirigida por Maite Alberdi, titulada 'Un hijo propio', pone en primer plano un estremecedor caso criminal ocurrido en México donde una joven fingió un embarazo para posteriormente secuestrar a una recién nacida. Diversos medios y críticos señalan que la obra retrata la presión de la maternidad y transforma los hechos reales en un relato cinematográfico, abordando las figuras de Alejandra Marín como la responsable y de Mayra Aurora Navarro Vega como la madre de la bebé afectada.
La cobertura actual detalla los antecedentes del caso y la situación de la culpable, aunque la disponibilidad de datos adicionales sobre el desarrollo posterior de los implicados depende de la evolución de las reseñas y la información oficial difundida por las plataformas y portales de noticias.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 49 min.
Cobertura (11)
- Alejandra Marín: la historia que los titulares no contaron El Informador · hace 6 h
- Fingió un embarazo por la presión de ser madre; cuentan su historia en la serie “Un hijo propio” El Sol de México · hace 6 h
- 'Un hijo propio', el retrato "universal" sobre la presión de la maternidad llega a Netflix Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 6 h
- 'Un hijo propio', el retrato "universal" sobre la presión de la maternidad llega a Netflix Infobae · hace 6 h
- El estremecedor caso de la joven mexicana que fingió un embarazo y acabó secuestrando a una bebé recién nacida BBC · hace 6 h
- ¿Quién es Mayra Aurora Navarro Vega, madre de la bebé robada por Alejandra Marín? La Razón de México · hace 6 h
- 'Un hijo propio': crítica de la nueva película de Netflix Mindies · hace 6 h
- Un hijo propio: Maite Alberdi convierte en Netflix un robo de bebé en un cuento Martin Cid Magazine · hace 6 h
- Un hijo propio: la historia real del documental de Netflix (y dónde está la culpable) gq.com.mx · hace 6 h
- La historia real detrás de “Un hijo propio”, el caso de Alejandra Marín Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 6 h
- "Un hijo propio": El estremecedor caso de la joven mexicana que fingió un embarazo y acabó secuestrando a una bebé recién nacida BBC · hace 6 h
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