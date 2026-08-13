"Un hijo propio": El estremecedor caso de la joven mexicana que fingió un embarazo y acabó secuestrando a una bebé recién nacida

La llegada a la plataforma de streaming de la producción dirigida por Maite Alberdi, titulada 'Un hijo propio', pone en primer plano un estremecedor caso criminal ocurrido en México donde una joven fingió un embarazo para posteriormente secuestrar a una recién nacida. Diversos medios y críticos señalan que la obra retrata la presión de la maternidad y transforma los hechos reales en un relato cinematográfico, abordando las figuras de Alejandra Marín como la responsable y de Mayra Aurora Navarro Vega como la madre de la bebé afectada.

La cobertura actual detalla los antecedentes del caso y la situación de la culpable, aunque la disponibilidad de datos adicionales sobre el desarrollo posterior de los implicados depende de la evolución de las reseñas y la información oficial difundida por las plataformas y portales de noticias.