El enojo de Shapovalov con Jódar por las interrupciones del español por culpa de sus zapatillas

MARCA y La Nación reportaron que Shapovalov recriminó a Jódar al final del partido, describiendo la situación como un ‘cabreo’. ESPN Deportes detalló el caos en el choque: Shapovalov perdió el primer set 1-5, se le rompieron las zapatillas dos veces y logró remontar hasta terminar el encuentro de madrugada. El Mundo citó al tenista diciendo: “Es lo que hay.

Son cosas que no puedo controlar”. Además, diariosabemos.com destacó a Jódar como superior en la contienda. Actualmente, la controversia se mantiene en los focos deportivos, con la actuación de Jódar catalogada como decisiva y la molestia de Shapovalov como tema de discusión en la comunidad de tenis.

Se esperan reacciones de ambas partes y posibles declaraciones sobre el uso de calzado en próximos eventos. Los analistas seguirán atentos a cómo influirá este episodio en la gestión de interrupciones lingüísticas durante los partidos.