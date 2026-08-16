El enojo de Shapovalov con Jódar por las interrupciones del español por culpa de sus zapatillas
Shapovalov acusa a Rafa Jódar de interrumpir el español tras la rotura de sus zapatillas en Cincinnati
Cobertura (5)
- Jódar, superior (y a Djokovic le da un chungo) diariosabemos.com · hace 4 h
- El cabreo de Shapovalov con Jódar por las interrupciones del español: se lo recriminó al final del partido MARCA · hace 4 h
- Caos en Cincinnati: perdía 1-5, se le rompieron las zapatillas dos veces y remontó un partido que terminó de madrugada ESPN Deportes · hace 4 h
- El cabreo de Shapovalov con Rafa Jódar: "Es lo que hay. Son cosas que no puedo controlar" El Mundo · hace 4 h
- El enojo de Shapovalov con Jódar por las interrupciones del español por culpa de sus zapatillas La Nación · hace 4 h
El resumen
MARCA y La Nación reportaron que Shapovalov recriminó a Jódar al final del partido, describiendo la situación como un ‘cabreo’. ESPN Deportes detalló el caos en el choque: Shapovalov perdió el primer set 1-5, se le rompieron las zapatillas dos veces y logró remontar hasta terminar el encuentro de madrugada. El Mundo citó al tenista diciendo: “Es lo que hay.
Son cosas que no puedo controlar”. Además, diariosabemos.com destacó a Jódar como superior en la contienda. Actualmente, la controversia se mantiene en los focos deportivos, con la actuación de Jódar catalogada como decisiva y la molestia de Shapovalov como tema de discusión en la comunidad de tenis.
Se esperan reacciones de ambas partes y posibles declaraciones sobre el uso de calzado en próximos eventos. Los analistas seguirán atentos a cómo influirá este episodio en la gestión de interrupciones lingüísticas durante los partidos.
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Respuestas rápidas
¿Quién expresó su enojo al final del partido en Cincinnati?
Alexander Shapovalov.
¿A quién dirigió el reclamo por las interrupciones del español?
Rafa Jódar.
¿Qué incidente con el calzado desencadenó la disputa, según la cobertura?
Las zapatillas de Shapovalov se rompieron dos veces, provocando interrupciones.
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