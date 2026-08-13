Fallece exboxeador Prichard Colón a los 33 años
El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón fallece a los 33 años, once años después de la pelea que marcó su vida.
El resumen
El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón ha fallecido a los 33 años, según informan diversos medios de comunicación este 13 de agosto de 2026. Diversos medios y portales informativos, entre ellos El Nuevo Día, Telemundo Miami, El Mundo y ESPN Deportes, han reportado la muerte del deportista, recordando su trayectoria sobre el ring y el impacto que su historia dejó en el boxeo boricua.
La cobertura destaca imágenes de sus años en activo y repasa la historia de su última pelea, incluyendo la mención a Terrel Williams, el boxeador que fue su último oponente en el cuadrilátero. Las publicaciones actuales no detallan las circunstancias específicas de su fallecimiento ni mencionan eventos posteriores relacionados con su deceso, limitándose a confirmar la muerte del exboxeador a la edad de 33 años.
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Cobertura (8)
- Fallece el exboxeador puertorriqueño Prichard Colón: “Ahora está con Dios” El Nuevo Día · hace 2 h
- En imágenes: los años de Prichard Colón sobre el ring primerahora.com · hace 2 h
- Muere Prichard Colón 11 años después de la pelea que cambió su vida para siempre Telemundo Miami (51) · hace 2 h
- ¿Quién Es Terrel Williams? Boxeador Fue el Último en Pelar contra Pichard Colón N+ · hace 2 h
- Muere Prichard Colón, el ex boxeador que sufrió graves daños cerebrales hace 10 años en un trágico combate El Mundo · hace 2 h
- En fotos: Prichard Colón y la historia que marcó al boxeo boricua wapa.tv · hace 2 h
- Muere a los 33 años el exboxeador puertorriqueño Prichard Colón WFMZ.com · hace 2 h
- Fallece exboxeador Prichard Colón a los 33 años ESPN Deportes · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿A qué edad falleció Prichard Colón?
Prichard Colón falleció a los 33 años.
¿Quién fue el último rival de Prichard Colón en el ring?
El boxeador Terrel Williams fue el último en pelear contra Prichard Colón.
¿Qué sucedió en la carrera de Prichard Colón?
Sufrió graves daños cerebrales durante un combate ocurrido años antes de su fallecimiento, lo que cambió su vida para siempre.
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