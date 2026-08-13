Fallece exboxeador Prichard Colón a los 33 años

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón ha fallecido a los 33 años, según informan diversos medios de comunicación este 13 de agosto de 2026. Diversos medios y portales informativos, entre ellos El Nuevo Día, Telemundo Miami, El Mundo y ESPN Deportes, han reportado la muerte del deportista, recordando su trayectoria sobre el ring y el impacto que su historia dejó en el boxeo boricua.

La cobertura destaca imágenes de sus años en activo y repasa la historia de su última pelea, incluyendo la mención a Terrel Williams, el boxeador que fue su último oponente en el cuadrilátero. Las publicaciones actuales no detallan las circunstancias específicas de su fallecimiento ni mencionan eventos posteriores relacionados con su deceso, limitándose a confirmar la muerte del exboxeador a la edad de 33 años.