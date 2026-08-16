Flick no cuenta con ellos: las estrellas que quedaron fuera de la lista del Barcelona

Pedri y Gavi, dos de las figuras más reconocidas del primer equipo, no aparecen en la lista oficial del amistoso de pretemporada contra el Basel. Según Mundo Deportivo, el lateral Yuste viajó con la penya blaugrana a Basilea, y Gordon debutó con el Barça en Suiza.

Diario AS señala que Lamine completa cuatro días de entrenamiento antes del encuentro, mientras Sport advierte de una precaución general con Pedri y Gavi. Sports Illustrated plantea una posible alineación titular y destaca la ausencia de los dos jóvenes, y la publicación de Facebook difunde la hora y los canales para seguir el juego.

La evolución de Gordon y la posible reincorporación de Pedri y Gavi serán observadas de cerca por la afición y la dirección técnica, según la información disponible.