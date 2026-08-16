Flick no cuenta con ellos: las estrellas que quedaron fuera de la lista del Barcelona
Pedri y Gavi quedan fuera del amistoso de pretemporada del Barça, mientras Xavi Flick prueba nuevas caras contra el Basel.
El resumen
Pedri y Gavi, dos de las figuras más reconocidas del primer equipo, no aparecen en la lista oficial del amistoso de pretemporada contra el Basel. Según Mundo Deportivo, el lateral Yuste viajó con la penya blaugrana a Basilea, y Gordon debutó con el Barça en Suiza.
Diario AS señala que Lamine completa cuatro días de entrenamiento antes del encuentro, mientras Sport advierte de una precaución general con Pedri y Gavi. Sports Illustrated plantea una posible alineación titular y destaca la ausencia de los dos jóvenes, y la publicación de Facebook difunde la hora y los canales para seguir el juego.
La evolución de Gordon y la posible reincorporación de Pedri y Gavi serán observadas de cerca por la afición y la dirección técnica, según la información disponible.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (71% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (13)
- Ya hay once del Barça en Basilea: Gordon debuta como titular Mundo Deportivo · hace 20 h
- Basilea - Barcelona en directo MARCA · hace 20 h
- Basilea Diario AS · hace 20 h
- Yuste, con la penya blaugrana de Basilea Mundo Deportivo · hace 21 h
- La convocatoria del FC Barcelona para el amistoso de pretemporada contra el Basilea SPORT · hace 21 h
- ¿Por qué no juegan hoy Pedri y Gavi el partido que enfrenta al Barcelona y al Basel? Sports Illustrated · hace 21 h
- ⏰ ¡A madrugar! Checa a qué HORA y por DÓNDE VER el amistoso entre el Basel vs FC Barcelona ⚽ facebook.com · hace 21 h
- Lamine, cuatro días entrenando…, y Flick se lo lleva a Basilea Diario AS · hace 21 h
- Gordon debuta con el Barça, que ya está en Suiza Mundo Deportivo · hace 21 h
- Precaución en el Barça con Pedri y Gavi SPORT · hace 21 h
- La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Basilea Sports Illustrated · hace 21 h
- El penúltimo ensayo Diario AS · hace 21 h
- Flick no cuenta con ellos: las estrellas que quedaron fuera de la lista del Barcelona Diez.HN · hace 21 h
Respuestas rápidas
¿Por qué Pedri y Gavi no juegan el amistoso?
La cobertura indica que el técnico muestra precaución, pero no especifica razones concretas.
¿Quién debutó con el Barcelona en el encuentro contra Basel?
Gordon debutó con el Barça, según informó Mundo Deportivo.
¿Dónde y a qué hora se podrá ver el partido?
Una publicación en Facebook indica la hora y los canales de transmisión, aunque los detalles exactos no se citan en los encabezados.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Hansi Flick ratifica que se va del Barcelona: "Es una pena, no pudimos..."
Hansi Flick confirma su marcha del Barcelona en medio de anuncios sobre salidas y advertencias sobre el estado del equipo.
Gavi vuelve a Barcelona con el pelo teñido de rosa por una promesa
Gavi regresa a la Ciudad Deportiva del FC Barcelona con el pelo teñido de rosa tras cumplir una promesa mundialista.
La posición del FC Barcelona con Ferran Torres
El futuro de Ferran Torres en el Barça se convierte en una carrera entre la necesidad de un "9" y la oferta de rivales internacionales.
Barcelona confirma su nuevo fichaje en plena gira: firma hasta el 2031
El FC Barcelona suma al extremo belga Jesse Bisiwu a sus filas, asegurando su permanencia en la institución hasta el año 2031.
Rashford califica como "memorable" su estancia en el Barcelona
Marcus Rashford finaliza su vínculo con el FC Barcelona tras la decisión del club de no ejecutar la opción de compra sobre el delantero inglés.
El Barça recibe la denuncia del Atlético de Madrid por Julián Álvarez
El FC Barcelona enfrenta una denuncia formal ante la FIFA y un procedimiento disciplinario de la RFEF por el caso de Julián Álvarez.