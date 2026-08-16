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Flick no cuenta con ellos: las estrellas que quedaron fuera de la lista del Barcelona

Pedri y Gavi quedan fuera del amistoso de pretemporada del Barça, mientras Xavi Flick prueba nuevas caras contra el Basel.

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El resumen

Pedri y Gavi, dos de las figuras más reconocidas del primer equipo, no aparecen en la lista oficial del amistoso de pretemporada contra el Basel. Según Mundo Deportivo, el lateral Yuste viajó con la penya blaugrana a Basilea, y Gordon debutó con el Barça en Suiza.

Diario AS señala que Lamine completa cuatro días de entrenamiento antes del encuentro, mientras Sport advierte de una precaución general con Pedri y Gavi. Sports Illustrated plantea una posible alineación titular y destaca la ausencia de los dos jóvenes, y la publicación de Facebook difunde la hora y los canales para seguir el juego.

La evolución de Gordon y la posible reincorporación de Pedri y Gavi serán observadas de cerca por la afición y la dirección técnica, según la información disponible.

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Cobertura (13)

Respuestas rápidas

¿Por qué Pedri y Gavi no juegan el amistoso?

La cobertura indica que el técnico muestra precaución, pero no especifica razones concretas.

¿Quién debutó con el Barcelona en el encuentro contra Basel?

Gordon debutó con el Barça, según informó Mundo Deportivo.

¿Dónde y a qué hora se podrá ver el partido?

Una publicación en Facebook indica la hora y los canales de transmisión, aunque los detalles exactos no se citan en los encabezados.

Velocidad

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