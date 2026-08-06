Gavi vuelve a Barcelona con el pelo teñido de rosa por una promesa

La actualidad deportiva gira este 6 de agosto de 2026 en torno al regreso de Gavi a Barcelona, constituyendo la gran novedad en la Ciudad Deportiva. La cobertura de medios como EL PAÍS, La Razón, Yahoo y ESPN Deportes contextualiza este gesto dentro de una serie de compromisos cumplidos por los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial, mencionando también el tatuaje de Cucurella.

Las reacciones no se hicieron esperar, destacando las risas de Yamal al comprobar que el jugador cumplió su palabra. Las publicaciones señalan la materialización de estas promesas en el entorno de la selección nacional, mientras el equipo catalán afronta su reanudación de actividades con esta llamativa novedad estética del futbolista.