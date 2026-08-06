Gavi vuelve a Barcelona con el pelo teñido de rosa por una promesa
Gavi regresa a la Ciudad Deportiva del FC Barcelona con el pelo teñido de rosa tras cumplir una promesa mundialista.
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El resumen
La actualidad deportiva gira este 6 de agosto de 2026 en torno al regreso de Gavi a Barcelona, constituyendo la gran novedad en la Ciudad Deportiva. La cobertura de medios como EL PAÍS, La Razón, Yahoo y ESPN Deportes contextualiza este gesto dentro de una serie de compromisos cumplidos por los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial, mencionando también el tatuaje de Cucurella.
Las reacciones no se hicieron esperar, destacando las risas de Yamal al comprobar que el jugador cumplió su palabra. Las publicaciones señalan la materialización de estas promesas en el entorno de la selección nacional, mientras el equipo catalán afronta su reanudación de actividades con esta llamativa novedad estética del futbolista.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 19 h.
Respuestas rápidas
¿Por qué Gavi tiene el pelo rosa?
Gavi se tiñó el pelo de rosa para cumplir una promesa hecha tras ganar el Mundial con la selección española.
¿Dónde se produjo el reencuentro de Gavi con su nuevo look?
Gavi regresó a la Ciudad Deportiva del FC Barcelona luciendo su cambio de imagen.
¿Qué otros jugadores han cumplido promesas tras el Mundial?
La cobertura menciona también al jugador Cucurella, quien se hizo un tatuaje tras ganar el torneo.
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