Hansi Flick ratifica que se va del Barcelona: "Es una pena, no pudimos..."

Hansi Flick ratificó su marcha del Barcelona, señalando que es una pena y que no pudieron, en declaraciones recogidas por diversos medios informativos. La salida ocurre en un contexto de confirmaciones sobre movimientos en la plantilla azulgrana.

La cobertura de medios como OkDiario, Diario AS, Mundo Deportivo, MARCA y Diez.HN detalla que el entrenador confirmó también las salidas de Roony, Casadó y Araujo del club. Respecto a Araujo, Flick mencionó que lo vio feliz al despedirse y le deseó lo mejor.

En el plano deportivo, la cobertura destaca la advertencia del estratega sobre la preparación del equipo, señalando que no estarán al 100% hasta después del parón FIFA. La situación actual del club queda marcada por estas confirmaciones de salidas y las declaraciones del técnico.