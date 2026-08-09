Hansi Flick ratifica que se va del Barcelona: "Es una pena, no pudimos..."
Hansi Flick confirma su marcha del Barcelona en medio de anuncios sobre salidas y advertencias sobre el estado del equipo.
Cobertura (5)
- Flick: “Hoy he visto a Araújo feliz. Le deseo lo mejor” Diario AS · hace 1 d
- Flick confirma las salidas de Roony, Casadó y Araujo del Barcelona: «No fue fácil para mí…» OkDiario · hace 1 d
- Flick advierte: "Hasta después del parón FIFA no estaremos al 100%" Mundo Deportivo · hace 1 d
- Flick: "Cuando me he despedido de Araujo, le he visto feliz" MARCA · hace 1 d
- Hansi Flick ratifica que se va del Barcelona: "Es una pena, no pudimos..." Diez.HN · hace 1 d
El resumen
Hansi Flick ratificó su marcha del Barcelona, señalando que es una pena y que no pudieron, en declaraciones recogidas por diversos medios informativos. La salida ocurre en un contexto de confirmaciones sobre movimientos en la plantilla azulgrana.
La cobertura de medios como OkDiario, Diario AS, Mundo Deportivo, MARCA y Diez.HN detalla que el entrenador confirmó también las salidas de Roony, Casadó y Araujo del club. Respecto a Araujo, Flick mencionó que lo vio feliz al despedirse y le deseó lo mejor.
En el plano deportivo, la cobertura destaca la advertencia del estratega sobre la preparación del equipo, señalando que no estarán al 100% hasta después del parón FIFA. La situación actual del club queda marcada por estas confirmaciones de salidas y las declaraciones del técnico.
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Respuestas rápidas
¿Qué confirmó Hansi Flick sobre su futuro?
Flick ratificó que se va del Barcelona.
¿Qué jugadores mencionó Flick además de su situación?
Confirmó las salidas de Roony, Casadó y Araujo, comentando que vio a este último feliz al despedirse.
¿Qué dijo Flick sobre el rendimiento del equipo?
Advirtió que el equipo no estará al 100% hasta después del parón FIFA.
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