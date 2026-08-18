Adolescente mata a tiros a un compañero y retransmite el crimen en Facebook

Dos personas murieron en un tiroteo registrado en una escuela de Filipinas, según los datos proporcionados por los funcionarios y el alcalde local en las informaciones difundidas este 18 de agosto de 2026. El suceso ocurrió cuando un estudiante disparó contra un compañero de clase y posteriormente se quitó la vida, de acuerdo con los reportes emitidos por las autoridades.

Los detalles sobre la dinámica exacta de los hechos muestran variaciones en la cobertura de los distintos medios, ya que agencias como Xinhua sitúan el saldo total en dos muertos sin especificar los roles exactos en el primer reporte, mientras que otros medios detallan la muerte del estudiante y del atacante. La transmisión en vivo del crimen mediante una cámara corporal en Facebook es uno de los elementos destacados por la cobertura internacional, aunque las informaciones no especifican aún los motivos del ataque ni los detalles sobre cómo se vulneró la seguridad escolar.