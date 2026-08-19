Marriott Isla Verde Beach Resort inaugura su nueva bandera tras inversión de $38 millones

El sector hotelero registra un cambio relevante con la transformación del Courtyard de Isla Verde en el nuevo Marriott Isla Verde Beach Resort. La propiedad, ubicada frente al mar, ha concretado su transición de bandera hotelera respaldada por una inversión económica específica reportada de $38 millones. Medios como El Nuevo Día, News is My Business, NotiCel, Edomex Al Día y Sin Comillas han documentado simultáneamente este proceso de modernización que redefine la oferta turística de la zona mediante la inyección de capital destinada a la renovación integral del complejo.

La cobertura informativa destaca de forma coincidente la magnitud de la inversión y el cambio formal de identidad del establecimiento hotelero. Las distintas publicaciones enfatizan que el proyecto de transformación posiciona al resort bajo una nueva categoría de marca dentro de la industria de la hospitalidad local. No se registran contradicciones sustanciales entre los medios respecto a la cifra invertida ni sobre la naturaleza de la conversión del hotel, manteniendo una línea uniforme en la descripción de los hechos reportados.

En la actualidad, tras la inauguración formal de la nueva bandera, la propiedad opera bajo su configuración renovada como Marriott Isla Verde Beach Resort. Las fuentes consultadas no detallan proyecciones futuras ni fechas para nuevas fases de expansión, limitándose a reportar el estado actual del complejo tras la culminación de los trabajos de remodelación financiados por la inversión anunciada.