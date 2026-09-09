River Plate quiere un estadio más grande que el Azteca

River Plate ha anunciado la intención de construir un estadio que supere en capacidad al icónico Azteca, según informó ESPN Deportes. La propuesta se amplía con la noticia de El Liberal de que el club está añadiendo 16.000 ubicaciones al Monumental sin coste adicional para sus socios.

Infobae describe a River como una marca global cuyo estadio constituye un atractivo por sí mismo, mientras que Diario AS lo presenta como un motor turístico en México. El plan de ampliación está en marcha, con la ampliación de 16.000 plazas ya confirmada y sin cargos para los miembros, lo que refuerza el objetivo de convertir el estadio en un referente tanto deportivo como turístico.