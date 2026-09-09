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River Plate quiere un estadio más grande que el Azteca

River Plate acelera su expansión y aspira a un estadio más grande que el Azteca, añadiendo 16.000 plazas gratuitas y reforzando su imagen global y turística.

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El resumen

River Plate ha anunciado la intención de construir un estadio que supere en capacidad al icónico Azteca, según informó ESPN Deportes. La propuesta se amplía con la noticia de El Liberal de que el club está añadiendo 16.000 ubicaciones al Monumental sin coste adicional para sus socios.

Infobae describe a River como una marca global cuyo estadio constituye un atractivo por sí mismo, mientras que Diario AS lo presenta como un motor turístico en México. El plan de ampliación está en marcha, con la ampliación de 16.000 plazas ya confirmada y sin cargos para los miembros, lo que refuerza el objetivo de convertir el estadio en un referente tanto deportivo como turístico.

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Respuestas rápidas

¿Qué objetivo persigue River Plate con el nuevo estadio?

Superar la capacidad del Estadio Azteca y reforzar el estadio como atractivo de la marca global y destino turístico.

¿Cuántas ubicaciones se añaden al Monumental y cuál es el costo para los socios?

Se suman 16.000 ubicaciones sin costo extra para los socios, según informó El Liberal.

¿Cómo se describe el papel del estadio en México?

Diario AS lo califica como un motor turístico en México.

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Temas

River Plate Estadio Azteca México Turismo

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