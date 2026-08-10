Posteriores reportes incorporaron guías prácticas y referencias culturales asociadas al largometraje. ABC señaló opciones para organizar viajes a las localizaciones de la nueva película mediante alianzas con plataformas como Booking.com, mientras que Revista Capital abordó la temática bajo la denominación de fiebre griega desde Homero hasta la estética del pareo blanco.

En cuanto a las discrepancias, la totalidad de los artículos coincide en pronosticar un auge turístico impulsado por la producción cinematográfica, sin registrar contradicciones sustanciales entre los medios sobre el fenómeno actual.