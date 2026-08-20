FOTOS: Todo blanco; intensas nevadas afectan a Bolivia
Intensas nevadas cubren de blanco varias regiones de Bolivia, afectando el tránsito, cultivos y turistas.
El resumen
Intensas nevadas azotan el territorio boliviano, dejando paisajes completamente blancos y provocando el cierre de vías, según registran medios como AP News y Primera Hora. En Potosí, el fenómeno meteorológico deja cincuenta y una familias afectadas además de daños en la agricultura, de acuerdo con El Diario - Bolivia.
Como consecuencia de los bloqueos en las rutas, decenas de turistas italianos fueron rescatados tras quedar varados. Ante la magnitud de la emergencia por las nevadas, la Gobernación de La Paz asiste a seis municipios y analiza la posibilidad de declarar situación de desastre, reporta La Razón Digital Bolivia.
En cuanto a la conectividad vial, la Administradora Boliviana de Carreteras logró restablecer el tránsito vehicular entre Oruro y Cochabamba, según informa La Patria 3.0, mientras continúan las evaluaciones de los impactos generados por el clima en el país.
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Cobertura (5)
- La ABC restablece tránsito entre Oruro y Cochabamba La Patria 3.0 · hace 3 h
- Nevada deja 51 familias afectadas y daños agrícolas en Potosí El Diario - Bolivia · hace 3 h
- La Paz: Gobernación asiste a seis municipios y analiza declarar desastre La Razón Digital Bolivia · hace 3 h
- Intensas nevadas afectan a Bolivia; rescatan a decenas de turistas italianos tras cierre de vías AP News · hace 3 h
- FOTOS: Todo blanco; intensas nevadas afectan a Bolivia Primera Hora · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué regiones de Bolivia han sido afectadas por las nevadas?
La cobertura reporta afectaciones en los departamentos de Potosí, La Paz, Oruro y Cochabamba.
¿Qué medidas se han tomado ante la emergencia climática?
La Gobernación de La Paz asiste a seis municipios y analiza declarar desastre, mientras que la ABC restableció el tránsito entre Oruro y Cochabamba.
¿Hay personas rescatadas o damnificadas?
Sí, cincuenta y una familias resultaron afectadas con daños agrícolas en Potosí y decenas de turistas italianos fueron rescatados tras el cierre de vías.
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