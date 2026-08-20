FOTOS: Todo blanco; intensas nevadas afectan a Bolivia

Intensas nevadas azotan el territorio boliviano, dejando paisajes completamente blancos y provocando el cierre de vías, según registran medios como AP News y Primera Hora. En Potosí, el fenómeno meteorológico deja cincuenta y una familias afectadas además de daños en la agricultura, de acuerdo con El Diario - Bolivia.

Como consecuencia de los bloqueos en las rutas, decenas de turistas italianos fueron rescatados tras quedar varados. Ante la magnitud de la emergencia por las nevadas, la Gobernación de La Paz asiste a seis municipios y analiza la posibilidad de declarar situación de desastre, reporta La Razón Digital Bolivia.

En cuanto a la conectividad vial, la Administradora Boliviana de Carreteras logró restablecer el tránsito vehicular entre Oruro y Cochabamba, según informa La Patria 3.0, mientras continúan las evaluaciones de los impactos generados por el clima en el país.