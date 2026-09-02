Detenido en Bolivia ‘Jhon Pulpo’, jefe de una banda que extendió su red criminal por Sudamérica

Jhonsson Pulpo, alias Jhonsson Smit Cruz Torres, jefe de la banda criminal Los Pulpos, fue detenido en Bolivia y, tras ser expulsado, entregado a la Policía peruana. La detención se produjo en La Paz, donde las autoridades incautaron varios objetos y dispositivos durante el operativo. Diario Correo informó que Jhonsson Pulpo llegará a Lima en las próximas horas bajo fuerte custodia policial, mientras que Infobae describió el operativo en La Paz, detallando cirugías, dinero y teléfonos incautados. RPP Noticias anunció la expulsión de Jhonsson Cruz Torres, y SWI swissinfo.ch confirmó que Bolivia entregó al líder a Perú. Perú 21 mostró el cambio de aspecto del detenido antes de su captura, subrayando la relevancia del hallazgo.

Sin embargo, la captura abrió nuevas interrogantes en otras regiones peruanas. Radio Uno 93.7 señaló que la detención de un presunto integrante de Los Pulpos en Trujillo genera preguntas sin respuesta, y Canal N reportó declaraciones de Víctor Revoredo que descartan la invención de situaciones. Además, la noticia de la captura de Keysi Salvatierra, publicada por Panamericana TV, sugiere que la investigación continúa ampliándose más allá del líder principal. El traslado de Jhonsson Pulpo a Perú representa el cambio más significativo: pasa de estar bajo custodia boliviana a la supervisión directa de la Policía peruana en Lima. Perú 21 destacó que el detenido llegó con una gran cantidad de objetos personales, entre ellos un casco de ‘The Mandalorian’, un Baby Yoda y varios dólares, hallazgos que ilustran la riqueza material asociada al capo.

La entrega oficial quedó confirmada por Yahoo y El País. Según declaraciones del Gobierno Regional de Trujillo, la captura es un gran paso pero requiere acciones adicionales, lo que sugiere que se esperan nuevas detenciones o procesamientos judiciales. El seguimiento inmediato será el traslado definitivo a Lima, donde la policía peruana determinará los cargos y la posible extradición. Tanto RPP Noticias como SWI swissinfo.ch indicaron que la escena está abierta a futuros desarrollos legales.