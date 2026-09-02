Detenido en Bolivia ‘Jhon Pulpo’, jefe de una banda que extendió su red criminal por Sudamérica
Capturan a Jhonsson Pulpo, líder de Los Pulpos, y lo entregan de Bolivia a Perú, desatando una ola de investigaciones regionales.
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El resumen
Jhonsson Pulpo, alias Jhonsson Smit Cruz Torres, jefe de la banda criminal Los Pulpos, fue detenido en Bolivia y, tras ser expulsado, entregado a la Policía peruana. La detención se produjo en La Paz, donde las autoridades incautaron varios objetos y dispositivos durante el operativo. Diario Correo informó que Jhonsson Pulpo llegará a Lima en las próximas horas bajo fuerte custodia policial, mientras que Infobae describió el operativo en La Paz, detallando cirugías, dinero y teléfonos incautados. RPP Noticias anunció la expulsión de Jhonsson Cruz Torres, y SWI swissinfo.ch confirmó que Bolivia entregó al líder a Perú. Perú 21 mostró el cambio de aspecto del detenido antes de su captura, subrayando la relevancia del hallazgo.
Sin embargo, la captura abrió nuevas interrogantes en otras regiones peruanas. Radio Uno 93.7 señaló que la detención de un presunto integrante de Los Pulpos en Trujillo genera preguntas sin respuesta, y Canal N reportó declaraciones de Víctor Revoredo que descartan la invención de situaciones. Además, la noticia de la captura de Keysi Salvatierra, publicada por Panamericana TV, sugiere que la investigación continúa ampliándose más allá del líder principal. El traslado de Jhonsson Pulpo a Perú representa el cambio más significativo: pasa de estar bajo custodia boliviana a la supervisión directa de la Policía peruana en Lima. Perú 21 destacó que el detenido llegó con una gran cantidad de objetos personales, entre ellos un casco de ‘The Mandalorian’, un Baby Yoda y varios dólares, hallazgos que ilustran la riqueza material asociada al capo.
La entrega oficial quedó confirmada por Yahoo y El País. Según declaraciones del Gobierno Regional de Trujillo, la captura es un gran paso pero requiere acciones adicionales, lo que sugiere que se esperan nuevas detenciones o procesamientos judiciales. El seguimiento inmediato será el traslado definitivo a Lima, donde la policía peruana determinará los cargos y la posible extradición. Tanto RPP Noticias como SWI swissinfo.ch indicaron que la escena está abierta a futuros desarrollos legales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (88% respaldado) Actualizado hace 3 h.
Cobertura (15)
- 'Jhonsson Pulpo' pasó la noche en la carceleta de la DIRANDRO de Juliaca antes de ser trasladado a Lima Exitosa Noticias · hace 17 h
- “Jhonsson Pulpo” llegará a Lima en las próximas horas bajo fuerte custodia policial Diario Correo · hace 17 h
- Juliaca: Cabecilla de «Los Pulpos» fuertemente custodiado espera traslado a Lima Pachamama Radio · hace 17 h
- Policía de Bolivia detalló cómo fue la captura de ‘Jhonsson Pulpo’: cirugías, dinero y teléfonos incautados en operativo en La Paz Infobae · hace 17 h
- Policía boliviana anuncia expulsión de Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de 'Los Pulpos' RPP Noticias · hace 17 h
- Bolivia entrega a Perú a Jhonsson Pulpo, principal líder de la banda criminal Los Pulpos SWI swissinfo.ch · hace 17 h
- Así cambió el rostro de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, antes de su captura en Bolivia Perú 21 · hace 17 h
- Captura de presunto integrante de Los Pulpos abre nuevas interrogantes en Trujillo radio uno 93.7 · hace 17 h
- ‘Jhonsson Pulpo’ ya está en Perú: cabecilla de ‘Los Pulpos’ fue entregado a la Policía tras su expulsión de Bolivia Infobae · hace 17 h
- Gobierno Regional tras captura de "Jhonsson Pulpo": "Es un gran paso, pero necesitamos mucho más" Noticias Trujillo · hace 17 h
- Víctor Revoredo tras capturas en Trujillo: No hemos venido a inventar situaciones y no nos confrontamos Canal N · hace 17 h
- Bolivia entrega a Perú a Jhonsson Pulpo, principal líder de la banda criminal Los Pulpos Yahoo · hace 17 h
- Captura de Keysi Salvatierra permitió conocer el... Panamericana TV · hace 17 h
- Un casco de ‘The Mandalorian’, un Baby Yoda, dólares y dólares: lo que le encontraron a Jhonsson ‘Pulpo’ Perú 21 · hace 17 h
- Detenido en Bolivia ‘Jhon Pulpo’, jefe de una banda que extendió su red criminal por Sudamérica EL PAÍS · hace 17 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Jhonsson Pulpo?
Jhonsson Pulpo es el alias de Jhonsson Smit Cruz Torres, identificado como el jefe de la banda criminal Los Pulpos.
¿Qué objetos fueron incautados durante la captura?
Entre los objetos hallados se incluyen un casco de ‘The Mandalorian’, un Baby Yoda, varios dólares, teléfonos y otros dispositivos.
¿Cuál es el próximo paso después de la entrega a Perú?
Las autoridades peruanas esperan trasladar al detenido a Lima, donde se definirán los cargos y posibles procedimientos judiciales.
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