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Quién es "Jhonsson Pulpo", el escurridizo líder criminal de una de las bandas más poderosas de Perú que fue detenido en Bolivia tras una larga búsqueda

El líder criminal 'Jhonsson Pulpo', heredero de un poderoso clan peruano, fue capturado en Bolivia y ya estaba condenado a cadena perpetua, según la cobertura internacional.

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El resumen

Mientras la BBC y RPP Noticias describen la captura reciente de &#039;Jhonsson Pulpo&#039; en Bolivia, Infobae informa que el detenido ya había sido sentenciado a cadena perpetua, lo que genera sorpresa entre los reportes.\n\nRPP Noticias fue la primera en señalar que se trata del heredero del mayor clan criminal de Perú detenido tras una larga búsqueda. La información inicial destaca su identificación como Jhonsson Cruz y su vinculación directa con la estructura criminal que operaba en ambos países.\n\nPosteriores notas de Macronorte y eju.tv confirman que el detenido pasó la noche en Juliaca y que será trasladado a Lima en las próximas horas.

Panamericana TV aporta que un perito forense analizó cambios en su perfil y que la captura contó con tecnología de EE. UU. según otro informe del mismo medio.

Agencia Andina añade que es considerado uno de los criminales más sanguinarios.\n\nEn la actualidad, el detenido permanece en Juliaca a la espera de su traslado a la capital peruana, donde Cruz Torres deberá responder a la justicia, según El Peruano. La combinación de su historial penitenciario y la nueva detención sugiere que el proceso judicial continuará bajo escrutinio nacional.

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Cobertura (12)

Respuestas rápidas

¿Quién es Jhonsson Pulpo?

Según la cobertura, Jhonsson Pulpo, también llamado Jhonsson Cruz, es el heredero del mayor clan criminal de Perú y ha sido catalogado como uno de los criminales más sanguinarios.

¿Dónde está detenido actualmente?

Los reportes indican que pasó la noche en Juliaca y está a la espera de su traslado a Lima.

¿Qué proceso judicial enfrentará?

El Perú informó que Cruz Torres deberá responder a la justicia, mientras que Infobae menciona que ya fue condenado a cadena perpetua por un crimen previo.

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Jhonsson Pulpo Perú Bolivia clan criminal cadena perpetua

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