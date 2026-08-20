Yankees superan a Orioles tras polémica decisión de foul en batazo de Alonso
Los Yankees vencen a los Orioles 5-3 en un duelo marcado por una polémica decisión arbitral.
El resumen
En el partido disputado, los Yankees superaron 5-3 a los Orioles gracias a una ofensiva destacada en la octava entrada y al desempeño de Ben Rice y George Lombard Jr., según informan San Antonio Express-News, Deadspin y MLB.com. El encuentro estuvo rodeado de controversia debido a una decisión de foul que frenó un batazo de Pete Alonso.
Tras la jugada, los Orioles criticaron la tecnología de la Major League Baseball (MLB) utilizada para revisar la jugada, de acuerdo con el reporte de ESPN Deportes.
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Cobertura (4)
- Ben Rice y George Lombard Jr. brillan y los Yankees vencen a los Orioles. Deadspin · hace 5 h
- Orioles critica tecnología de MLB tras marcar foul HR de Alonso espndeportes.espn.com · hace 5 h
- Un foul polémico frena a Pete Alonso y los Yankees golpean en la octava para vencer 5-3 a Orioles San Antonio Express-News · hace 5 h
- Yankees superan a Orioles tras polémica decisión de foul en batazo de Alonso MLB.com · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido?
Los Yankees vencieron 5-3 a los Orioles.
¿Qué jugada generó polémica?
Una decisión de foul en un batazo de Pete Alonso que fue revisada y criticada por los Orioles en relación con la tecnología de la MLB.
¿Quiénes destacaron en la ofensiva de los Yankees?
Ben Rice y George Lombard Jr. brillaron durante el encuentro.
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