Yankees superan a Orioles tras polémica decisión de foul en batazo de Alonso

En el partido disputado, los Yankees superaron 5-3 a los Orioles gracias a una ofensiva destacada en la octava entrada y al desempeño de Ben Rice y George Lombard Jr., según informan San Antonio Express-News, Deadspin y MLB.com. El encuentro estuvo rodeado de controversia debido a una decisión de foul que frenó un batazo de Pete Alonso.

Tras la jugada, los Orioles criticaron la tecnología de la Major League Baseball (MLB) utilizada para revisar la jugada, de acuerdo con el reporte de ESPN Deportes.