Barbie honra a la leyenda del cine Marilyn Monroe

Mattel ha lanzado una muñeca Barbie de edición especial inspirada en la leyenda del cine Marilyn Monroe, según los primeros reportes difundidos. La figura rinde homenaje al ícono de los años cincuenta y celebra el centenario de la actriz.

Posteriores publicaciones detallaron información comercial sobre esta nueva pieza de colección. Medios como Chic Magazine añadieron datos sobre el precio de la muñeca y los puntos de venta autorizados en México.

Hasta el momento, la cobertura no registra contradicciones entre los distintos medios que informan sobre el lanzamiento. Las publicaciones se centran en confirmar la disponibilidad y las características principales de este homenaje de Barbie a Marilyn Monroe.