Barbie honra a la leyenda del cine Marilyn Monroe
Mattel lanza una Barbie edición especial inspirada en Marilyn Monroe para rendir homenaje a la legendaria actriz.
El resumen
Mattel ha lanzado una muñeca Barbie de edición especial inspirada en la leyenda del cine Marilyn Monroe, según los primeros reportes difundidos. La figura rinde homenaje al ícono de los años cincuenta y celebra el centenario de la actriz.
Posteriores publicaciones detallaron información comercial sobre esta nueva pieza de colección. Medios como Chic Magazine añadieron datos sobre el precio de la muñeca y los puntos de venta autorizados en México.
Hasta el momento, la cobertura no registra contradicciones entre los distintos medios que informan sobre el lanzamiento. Las publicaciones se centran en confirmar la disponibilidad y las características principales de este homenaje de Barbie a Marilyn Monroe.
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Respuestas rápidas
¿Qué marca lanzó la nueva muñeca?
Mattel ha lanzado la edición especial inspirada en Marilyn Monroe.
¿Qué motivo inspiró la creación de esta Barbie?
La muñeca rinde homenaje a la leyenda del cine y celebra el centenario de la actriz.
¿Dónde se ha reportado información sobre su compra?
Cobertura de medios como Chic Magazine ha señalado detalles sobre el precio y los lugares de compra en México.
Cobertura (7)
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