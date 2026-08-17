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Von Miller firma por un año con Cowboys, según fuentes

El dos veces campeón del Super Bowl Von Miller regresa a su estado natal tras acordar un contrato de un año.

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El resumen

Un contrato por un año vincula al veterano jugador con los Cowboys de Dallas, marcando su regreso a su ciudad natal en un movimiento reportado por múltiples fuentes y medios especializados. La llegada del defensivo busca reforzar al equipo texano de cara a la temporada, un movimiento calificado como un regreso a casa y un fichaje clave para la franquicia según la cobertura oficial y de diversos medios como Fox News y Sports Illustrated.

Los detalles financieros específicos del contrato no han sido especificados en la cobertura actual, y tampoco se han detallado los términos exactos de su rol en el esquema del equipo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Por cuánto tiempo es el contrato de Von Miller con los Cowboys?

El acuerdo es por un año.

¿Qué equipo ha fichado a Von Miller?

Los Cowboys de Dallas.

¿Qué se destaca sobre el origen del jugador en la cobertura?

Se menciona que se une a los Cowboys en lo que supone un regreso a su ciudad natal y a casa.

Velocidad

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Temas

Von Miller Dallas Cowboys NFL Super Bowl

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