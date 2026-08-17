Von Miller firma por un año con Cowboys, según fuentes

Un contrato por un año vincula al veterano jugador con los Cowboys de Dallas, marcando su regreso a su ciudad natal en un movimiento reportado por múltiples fuentes y medios especializados. La llegada del defensivo busca reforzar al equipo texano de cara a la temporada, un movimiento calificado como un regreso a casa y un fichaje clave para la franquicia según la cobertura oficial y de diversos medios como Fox News y Sports Illustrated.

Los detalles financieros específicos del contrato no han sido especificados en la cobertura actual, y tampoco se han detallado los términos exactos de su rol en el esquema del equipo.