Von Miller firma por un año con Cowboys, según fuentes
El dos veces campeón del Super Bowl Von Miller regresa a su estado natal tras acordar un contrato de un año.
Cobertura (5)
- Von Miller ficha por los Cowboys en lo que supone un regreso a casa para el dos veces campeón de la « Super Bowl »: «Hagamos que esta sea especial» Fox News · hace 7 h
- Von Miller se unirá a Cowboys, de su ciudad natal, tras acordar contrato de 1 año San Antonio Express-News · hace 7 h
- Von Miller firma con Dallas y vuelve a casa para reforzar a los Cowboys Sports Illustrated · hace 7 h
- Cowboys llegan a un acuerdo con Von Miller Dallas Cowboys | Official Site of the Dallas Cowboys · hace 7 h
- Von Miller firma por un año con Cowboys, según fuentes ESPN Deportes · hace 7 h
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El resumen
Un contrato por un año vincula al veterano jugador con los Cowboys de Dallas, marcando su regreso a su ciudad natal en un movimiento reportado por múltiples fuentes y medios especializados. La llegada del defensivo busca reforzar al equipo texano de cara a la temporada, un movimiento calificado como un regreso a casa y un fichaje clave para la franquicia según la cobertura oficial y de diversos medios como Fox News y Sports Illustrated.
Los detalles financieros específicos del contrato no han sido especificados en la cobertura actual, y tampoco se han detallado los términos exactos de su rol en el esquema del equipo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Por cuánto tiempo es el contrato de Von Miller con los Cowboys?
El acuerdo es por un año.
¿Qué equipo ha fichado a Von Miller?
Los Cowboys de Dallas.
¿Qué se destaca sobre el origen del jugador en la cobertura?
Se menciona que se une a los Cowboys en lo que supone un regreso a su ciudad natal y a casa.
Velocidad
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