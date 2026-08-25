Qué son los péptidos, para qué sirven y qué dice la ciencia sobre los efectos de inyectárselos

Identidad Latina Multimedia alertó primero sobre el rápido auge de los péptidos inyectables sin regulación, citando a expertos que advierten riesgos para la salud. A continuación, El Tiempo señaló que la sustancia se ha convertido en una moda para adelgazar a través de las redes sociales, mientras Medscape describió la aparición de una tendencia clínica en el uso de péptidos.

BBC presentó una revisión científica sobre qué son los péptidos, sus aplicaciones y los resultados de los estudios disponibles. La cobertura indica que el debate científico aún está abierto y que la falta de regulación sigue siendo un punto crítico en la discusión actual.