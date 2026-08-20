Dos tercios de las personas llegan y pasan sus últimos 10 años de vida en mal o muy mal estado de salud, según declaraciones del neurólogo Conrado Estol difundidas en la cobertura actual. La nueva longevidad consiste en comprimir la enfermedad para que ocupe el menor tiempo posible.

Los medios registran que para mantener la mente activa a los 80 años hay que hacer lo mismo que a los 40, detallando además los siete pilares fundamentales para envejecer mejor y prevenir el envejecimiento prematuro con una longevidad saludable. La información proviene de medios como La Nación, Yahoo, InfoNegocios Paraguay, Identidad Correntina e hipercritico.com.

Las personas que buscan mejorar su calidad de vida y salud cerebral en etapas avanzadas son las directamente alcanzadas por estas recomendaciones médicas, las cuales apuntan a transformar la perspectiva sobre el envejecimiento.