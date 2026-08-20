Conrado Estol, neurólogo: "Dos tercios de las personas llegan y pasan sus últimos 10 años de vida en mal o muy mal estado de salud
Dos tercios de las personas pasan sus últimos 10 años de vida en mal estado de salud.
Respuestas rápidas
¿Qué sostiene el neurólogo Conrado Estol sobre la salud en la vejez?
Afirma que dos tercios de las personas pasan sus últimos 10 años de vida en mal o muy mal estado de salud y plantea comprimir la enfermedad.
¿Cuáles son las recomendaciones para mantener la mente activa?
El especialista señala que para mantener la mente activa a los 80 años hay que hacer lo mismo que a los 40.
¿Qué aspectos detalla el especialista en las publicaciones?
Detalla los siete pilares para envejecer mejor y las claves para prevenir el envejecimiento prematuro con una longevidad saludable.
El resumen
Dos tercios de las personas llegan y pasan sus últimos 10 años de vida en mal o muy mal estado de salud, según declaraciones del neurólogo Conrado Estol difundidas en la cobertura actual. La nueva longevidad consiste en comprimir la enfermedad para que ocupe el menor tiempo posible.
Los medios registran que para mantener la mente activa a los 80 años hay que hacer lo mismo que a los 40, detallando además los siete pilares fundamentales para envejecer mejor y prevenir el envejecimiento prematuro con una longevidad saludable. La información proviene de medios como La Nación, Yahoo, InfoNegocios Paraguay, Identidad Correntina e hipercritico.com.
Las personas que buscan mejorar su calidad de vida y salud cerebral en etapas avanzadas son las directamente alcanzadas por estas recomendaciones médicas, las cuales apuntan a transformar la perspectiva sobre el envejecimiento.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 42 min.
Cobertura (5)
- Conrado Estol, neurólogo: “Para mantener la mente activa a los 80 hay que hacer lo mismo que a los 40 Yahoo · hace 2 h
- Conrado Estol: los siete pilares para envejecer mejor Identidad Correntina · hace 2 h
- Conrado Estol: “La nueva longevidad consiste en comprimir la enfermedad hasta que ocupe el menor tiempo posible” InfoNegocios Paraguay · hace 2 h
- El Dr. Estol detalló las claves para prevenir el envejecimiento prematuro con longevidad saludable hipercritico.com · hace 2 h
- Conrado Estol, neurólogo: "Dos tercios de las personas llegan y pasan sus últimos 10 años de vida en mal o muy mal estado de salud La Nación · hace 2 h
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
“Mano de aguacate”: el aumento de lesiones en Alemania por abrir mal la fruta con cuchillo que preocupa a las autoridades
Un total de 80 alemanes terminaron en el hospital debido a lesiones sufridas al intentar cortar mal el aguacate.
Jorge Soto, dermatólogo: «La mejor protección frente al sol no son las cremas solares de 50, sino la ropa, los sombreros y la búsqueda de sombra»
La protección solar óptima depende de la ropa y la sombra, según las advertencias de los dermatólogos.
Yolanda Andrade revela cómo enfrenta la ELA: “Me da tiempo para despedirme”
Yolanda Andrade confirma que la ELA le da tiempo para despedirse, mientras retoma sus redes después de una larga ausencia.
Marcos Vázquez, experto en longevidad: «Una persona de 70 años entrenada puede tener una capacidad similar a otra 30 años más joven»
El experto Marcos Vázquez señala que el entrenamiento físico reduce la brecha de capacidad entre edades.
La reacción de un equipo médico en Japón cuando en plena cirugía impactó un terremoto de casi 7 puntos de magnitud
Un terremoto de magnitud 6,8 sorprendió a un equipo médico en Japón mientras realizaba una intervención quirúrgica en un quirófano.
El revolucionario diseño de virus completamente nuevos mediante inteligencia artificial
Por primera vez en la historia, la inteligencia artificial ha logrado diseñar virus completamente nuevos que no existen en la naturaleza.