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Conrado Estol, neurólogo: "Dos tercios de las personas llegan y pasan sus últimos 10 años de vida en mal o muy mal estado de salud

Dos tercios de las personas pasan sus últimos 10 años de vida en mal estado de salud.

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Respuestas rápidas

¿Qué sostiene el neurólogo Conrado Estol sobre la salud en la vejez?

Afirma que dos tercios de las personas pasan sus últimos 10 años de vida en mal o muy mal estado de salud y plantea comprimir la enfermedad.

¿Cuáles son las recomendaciones para mantener la mente activa?

El especialista señala que para mantener la mente activa a los 80 años hay que hacer lo mismo que a los 40.

¿Qué aspectos detalla el especialista en las publicaciones?

Detalla los siete pilares para envejecer mejor y las claves para prevenir el envejecimiento prematuro con una longevidad saludable.

El resumen

Dos tercios de las personas llegan y pasan sus últimos 10 años de vida en mal o muy mal estado de salud, según declaraciones del neurólogo Conrado Estol difundidas en la cobertura actual. La nueva longevidad consiste en comprimir la enfermedad para que ocupe el menor tiempo posible.

Los medios registran que para mantener la mente activa a los 80 años hay que hacer lo mismo que a los 40, detallando además los siete pilares fundamentales para envejecer mejor y prevenir el envejecimiento prematuro con una longevidad saludable. La información proviene de medios como La Nación, Yahoo, InfoNegocios Paraguay, Identidad Correntina e hipercritico.com.

Las personas que buscan mejorar su calidad de vida y salud cerebral en etapas avanzadas son las directamente alcanzadas por estas recomendaciones médicas, las cuales apuntan a transformar la perspectiva sobre el envejecimiento.

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