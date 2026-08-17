Ito Bisonó es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores
Ito Bisonó asume como nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana tras una serie de modificaciones gubernamentales.
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El resumen
Víctor “Ito” Bisonó ha sido designado como el nuevo canciller del país, un cambio oficializado por el presidente Abinader mediante nuevas modificaciones que también abarcan el Ministerio de Vivienda y Portuaria. Esta reorganización ejecutiva se produce luego de que Roberto Álvarez concluyera su gestión de seis años al frente de la Cancillería.
La salida de Álvarez se formalizó tras haber presentado su renuncia al cargo. A través de pronunciamientos difundidos por medios como El Nacional y Acento, el saliente funcionario resaltó su gestión diplomática y expresó su agradecimiento al mandatario por el período en funciones.
Los detalles sobre la toma de posesión y la estructuración del equipo que acompañará a Bisonó en el Ministerio de Relaciones Exteriores no figuran en los reportes disponibles.
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Cobertura (5)
- Roberto Álvarez resalta su gestión diplomática y agradece a Abinader tras seis años como canciller El Nacional — La voz de todos · hace 13 h
- Roberto Álvarez se despide de la Cancillería tras haber “presentado su renuncia” Acento · hace 13 h
- Ito Bisonó fue designado canciller de la República Diario Libre · hace 13 h
- Víctor “Ito” Bisonó asumirá como nuevo canciller de República Dominicana; el presidente Abinader realiza nuevos cambios en Ministerio de Vivienda y Portuaria presidencia.gob.do · hace 13 h
- Ito Bisonó es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores listindiario.com · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores?
Víctor “Ito” Bisonó fue designado como el nuevo canciller de la República Dominicana.
¿Quién ocupaba el cargo anteriormente?
Roberto Álvarez se desempeñó como canciller durante seis años antes de presentar su renuncia.
¿Qué otros cambios anunció la presidencia?
El presidente Abinader realizó modificaciones adicionales en el Ministerio de Vivienda y Portuaria.
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