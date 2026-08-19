Empresa vietnamita Viettel gana licitación de telecomunicaciones en RD

El Indotel adjudicó bloques de frecuencias del espectro radioeléctrico a Viettel y a Claro Dominicana, abriendo espacio para que la firma asiática compita en el sector junto a actores como Altice. Posteriormente, la cobertura detalló el perfil de Viettel, describiéndola como un gigante estatal y militar de Vietnam que ya controla una extensa red telefónica en Haití y que proyecta una inversión de largo plazo en territorio dominicano.

Los reportes no señalan contradicciones sustanciales entre los medios consultados, enfocándose de manera uniforme en la llegada de este nuevo operador al mercado nacional.