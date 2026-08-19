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Empresa vietnamita Viettel gana licitación de telecomunicaciones en RD

La empresa estatal vietnamita Viettel entra al mercado de telecomunicaciones de República Dominicana tras ganar una licitación.

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El resumen

El Indotel adjudicó bloques de frecuencias del espectro radioeléctrico a Viettel y a Claro Dominicana, abriendo espacio para que la firma asiática compita en el sector junto a actores como Altice. Posteriormente, la cobertura detalló el perfil de Viettel, describiéndola como un gigante estatal y militar de Vietnam que ya controla una extensa red telefónica en Haití y que proyecta una inversión de largo plazo en territorio dominicano.

Los reportes no señalan contradicciones sustanciales entre los medios consultados, enfocándose de manera uniforme en la llegada de este nuevo operador al mercado nacional.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué institución adjudicó las frecuencias a Viettel?

El Indotel adjudicó los bloques de frecuencias del espectro radioeléctrico.

¿Qué antecedentes tiene Viettel según la cobertura?

Los medios señalan que es un gigante estatal y militar de Vietnam que controla una extensa red telefónica en Haití.

¿Con qué empresas competirá Viettel en República Dominicana?

La cobertura menciona que competirá con operadores establecidos como Claro y Altice.

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