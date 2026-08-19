Empresa vietnamita Viettel gana licitación de telecomunicaciones en RD
La empresa estatal vietnamita Viettel entra al mercado de telecomunicaciones de República Dominicana tras ganar una licitación.
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El resumen
El Indotel adjudicó bloques de frecuencias del espectro radioeléctrico a Viettel y a Claro Dominicana, abriendo espacio para que la firma asiática compita en el sector junto a actores como Altice. Posteriormente, la cobertura detalló el perfil de Viettel, describiéndola como un gigante estatal y militar de Vietnam que ya controla una extensa red telefónica en Haití y que proyecta una inversión de largo plazo en territorio dominicano.
Los reportes no señalan contradicciones sustanciales entre los medios consultados, enfocándose de manera uniforme en la llegada de este nuevo operador al mercado nacional.
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Cobertura (7)
- Indotel adjudica a Viettel y Claro Dominicana bloques de frecuencias del espectro radioeléctrico hoy.com.do · hace 7 h
- Quién es Viettel, el gigante estatal y militar de Vietnam que prepara su entrada a RD Diario Libre · hace 7 h
- Empresa que competirá con Claro y Altice en RD ya controla extensa red telefónica en Haití eldia.com.do · hace 7 h
- Viettel apuesta por una inversión de largo plazo en República Dominicana tras adjudicación de frecuencias Acento · hace 7 h
- INDOTEL le abre un espacio a Viettel para abrirse paso en el mercado de telecomunicaciones de RD El Nacional — La voz de todos · hace 7 h
- Viettel obtiene espectro para entrar al mercado dominicano de telecomunicaciones Diario Libre · hace 7 h
- Empresa vietnamita Viettel gana licitación de telecomunicaciones en RD listindiario.com · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué institución adjudicó las frecuencias a Viettel?
El Indotel adjudicó los bloques de frecuencias del espectro radioeléctrico.
¿Qué antecedentes tiene Viettel según la cobertura?
Los medios señalan que es un gigante estatal y militar de Vietnam que controla una extensa red telefónica en Haití.
¿Con qué empresas competirá Viettel en República Dominicana?
La cobertura menciona que competirá con operadores establecidos como Claro y Altice.
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