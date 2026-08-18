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Actriz de Hollywood disfrutando full sus vacaciones en RD (video)

La actriz estadounidense Kerry Washington vacaciona en República Dominicana y comparte imágenes de su estancia.

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Respuestas rápidas

¿Quién es la actriz que visita la República Dominicana?

La actriz estadounidense Kerry Washington.

¿Dónde se hospeda durante sus vacaciones?

En el complejo Casa de Campo.

¿Qué actividades o elementos se mencionan en su visita?

La cobertura señala que disfruta de playa, piscina y consumo de locrio de pollo, además de compartir imágenes en redes sociales.

El resumen

La presencia de la actriz estadounidense Kerry Washington en la República Dominicana genera atención mediática tras difundirse imágenes y videos de su estancia. La cobertura detalla que la intérprete disfruta de sus vacaciones en el complejo Casa de Campo, mostrando momentos de descanso que incluyen playa, piscina y gastronomía local como el locrio de pollo.

Medios como Hoy Digital, Diario Libre, El Nacional, Listín Diario y Remolacha informan sobre esta visita, destacando los registros compartidos por la propia actriz en plataformas digitales donde se le observa disfrutando del destino turístico dominicano. La atención se centra en la difusión de su material audiovisual y las actividades recreativas que realiza durante su escapada de vacaciones, mientras que los reportes no especifican la agenda futura de la artista ni la duración exacta de su estancia en el país.

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