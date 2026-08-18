Actriz de Hollywood disfrutando full sus vacaciones en RD (video)

La presencia de la actriz estadounidense Kerry Washington en la República Dominicana genera atención mediática tras difundirse imágenes y videos de su estancia. La cobertura detalla que la intérprete disfruta de sus vacaciones en el complejo Casa de Campo, mostrando momentos de descanso que incluyen playa, piscina y gastronomía local como el locrio de pollo.

Medios como Hoy Digital, Diario Libre, El Nacional, Listín Diario y Remolacha informan sobre esta visita, destacando los registros compartidos por la propia actriz en plataformas digitales donde se le observa disfrutando del destino turístico dominicano. La atención se centra en la difusión de su material audiovisual y las actividades recreativas que realiza durante su escapada de vacaciones, mientras que los reportes no especifican la agenda futura de la artista ni la duración exacta de su estancia en el país.