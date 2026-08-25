Kevin Quevedo y el giro radical sobre su continuidad en Alianza Lima tras ser 'borrado' por Pablo Guede

El 24 de agosto de 2026, la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima generó amplia atención mediática tras conocerse su decisión definitiva y un mensaje enviado durante el partido ante Melgar por la Liga 1 2026. Posteriormente, la cobertura de medios como Willax y Depor indicó que el futbolista solicitó una segunda oportunidad, pidiendo disculpas públicas al comando técnico liderado por Pablo Guede y al plantel, luego de haber sido apartado del equipo.

Actualmente, la continuidad del jugador en el club depende del cumplimiento de las condiciones establecidas por Pablo Guede para permitir su reincorporación a los terrenos de juego.