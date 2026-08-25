Kevin Quevedo y el giro radical sobre su continuidad en Alianza Lima tras ser 'borrado' por Pablo Guede
El futuro de Kevin Quevedo en Alianza Lima da un giro radical tras su distanciamiento con el comando técnico.
Cobertura (5)
- El contundente mensaje de Kevin Quevedo para Alianza Lima durante el partido ante Melgar por la Liga 1 2026 Infobae · hace 6 h
- Kevin Quevedo tomó la decisión definitiva después de ser borrado por Pablo Guede en Alianza Lima bolavip.com · hace 6 h
- Kevin Quevedo pide una segunda oportunidad: futbolista se disculpó con el comando técnico y plantel de Alianza Lima Willax · hace 6 h
- Kevin Quevedo pide perdón: las condiciones de Pablo Guede para volver a jugar con Alianza Lima Depor · hace 6 h
- Kevin Quevedo y el giro radical sobre su continuidad en Alianza Lima tras ser 'borrado' por Pablo Guede Diario Libero · hace 6 h
El resumen
El 24 de agosto de 2026, la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima generó amplia atención mediática tras conocerse su decisión definitiva y un mensaje enviado durante el partido ante Melgar por la Liga 1 2026. Posteriormente, la cobertura de medios como Willax y Depor indicó que el futbolista solicitó una segunda oportunidad, pidiendo disculpas públicas al comando técnico liderado por Pablo Guede y al plantel, luego de haber sido apartado del equipo.
Actualmente, la continuidad del jugador en el club depende del cumplimiento de las condiciones establecidas por Pablo Guede para permitir su reincorporación a los terrenos de juego.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo de fútbol involucra esta tendencia?
El club mencionado en la cobertura es Alianza Lima.
¿Quién es el director técnico vinculado al caso de Kevin Quevedo?
El técnico señalado en los reportes es Pablo Guede.
¿Qué acción tomó el futbolista respecto al comando técnico?
Kevin Quevedo se disculpó con el cuerpo técnico y el plantel para pedir una segunda oportunidad.
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