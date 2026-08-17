Christian Cueva rotundo contra Reimond Manco por criticar a Paolo Guerrero: "Me está llegando al..."

La situación escaló cuando Christian Cueva emitió una respuesta rotunda contra Reimond Manco luego de que este criticara a Paolo Guerrero con la frase quédate callado y sigue en lo tuyo. Paralelamente, la cobertura incluye las reacciones de figuras como Rebagliati, quien calificó un argumento de Guerrero como pobre, y Christian Ramos, quien le pidió a Guerrero enfocarse en Alianza Lima tras responder a las críticas, mientras que Ortiz Bisso cuestionó la madurez emocional del deportista.

Los reportes enfatizan las discrepancias y declaraciones cruzadas entre los involucrados a través de medios como El Comercio Perú, libero.pe, trome.com, apnoticias.pe y bolavip.com. Estos espacios detallan las respuestas dadas por los distintos deportistas y analistas en redes sociales y apariciones públicas, centrando el debate en las actuaciones y declaraciones de Paolo Guerrero en el contexto de su participación en Alianza Lima.

Las publicaciones actuales no especifican las medidas disciplinarias exactas que los clubes o las autoridades deportivas podrían tomar ante este intercambio de declaraciones públicas. Tampoco se detalla en los titulares analizados el motivo exacto por el cual Paolo Guerrero no juega en el partido de Alianza Lima frente a UTC por el Torneo Clausura 2026, situación que permanece abierta en la cobertura.