Christian Cueva rotundo contra Reimond Manco por criticar a Paolo Guerrero: "Me está llegando al..."
6 artículos registran el cruce de declaraciones entre Paolo Guerrero, Reimond Manco, Christian Cueva y otros deportistas.
Cobertura (7)
- Cueva le mandó fuerte mensaje a Manco por criticar nivel de Guerrero en Alianza Lima América TV · hace 5 h
- “Los años no le han dado la madurez emocional que se aguarda de un deportista de su categoría”: Ortiz Bisso y por qué la crítica le cae tan mal a Paolo El Comercio Perú · hace 5 h
- Rebagliati no tuvo reparos en responder a Guerrero tras polémica en redes: "Es un argumento bien pobre" libero.pe · hace 5 h
- Reimond Manco le responde con todo a Paolo Guerrero: “Quédate callado y sigue en lo tuyo” trome.com · hace 5 h
- Christian Ramos arremete contra Paolo Guerrero por responder a críticas y le pide enfocarse en Alianza Lima apnoticias.pe · hace 5 h
- Por qué no juega Paolo Guerrero en Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026 bolavip.com · hace 5 h
- Christian Cueva rotundo contra Reimond Manco por criticar a Paolo Guerrero: "Me está llegando al..." libero.pe · hace 5 h
El resumen
La situación escaló cuando Christian Cueva emitió una respuesta rotunda contra Reimond Manco luego de que este criticara a Paolo Guerrero con la frase quédate callado y sigue en lo tuyo. Paralelamente, la cobertura incluye las reacciones de figuras como Rebagliati, quien calificó un argumento de Guerrero como pobre, y Christian Ramos, quien le pidió a Guerrero enfocarse en Alianza Lima tras responder a las críticas, mientras que Ortiz Bisso cuestionó la madurez emocional del deportista.
Los reportes enfatizan las discrepancias y declaraciones cruzadas entre los involucrados a través de medios como El Comercio Perú, libero.pe, trome.com, apnoticias.pe y bolavip.com. Estos espacios detallan las respuestas dadas por los distintos deportistas y analistas en redes sociales y apariciones públicas, centrando el debate en las actuaciones y declaraciones de Paolo Guerrero en el contexto de su participación en Alianza Lima.
Las publicaciones actuales no especifican las medidas disciplinarias exactas que los clubes o las autoridades deportivas podrían tomar ante este intercambio de declaraciones públicas. Tampoco se detalla en los titulares analizados el motivo exacto por el cual Paolo Guerrero no juega en el partido de Alianza Lima frente a UTC por el Torneo Clausura 2026, situación que permanece abierta en la cobertura.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (86% respaldado) Actualizado hace 40 min.
Respuestas rápidas
¿Qué respondió Christian Cueva sobre Reimond Manco?
Christian Cueva se mostró rotundo contra Reimond Manco tras las críticas de este hacia Paolo Guerrero, señalando textualmente me está llegando al...
¿Qué le exigió Christian Ramos a Paolo Guerrero?
Christian Ramos arremetió contra Paolo Guerrero por responder a las críticas y le pidió que se enfocara en Alianza Lima.
¿Por qué no juega Paolo Guerrero en el partido contra UTC?
La cobertura menciona el encuentro entre Alianza Lima y UTC por el Torneo Clausura 2026, pero no detalla los motivos específicos de su ausencia.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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