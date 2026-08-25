Quién fue Dolly Parton, la legendaria cantante de country que dedicó su vida al activismo

La noticia se difundió rápidamente en medios estadounidenses y latinos, subrayando la magnitud de su influencia en la música popular. AP News publicó su última entrevista, donde afirmó que no se veía a sí misma como una “superestrella”.

Billboard divulgó dos listas —las 25 mejores canciones y un comunicado familiar que señala que “las puertas que abrió cambiaron la historia”. San Antonio Express-News recordó elogios de Dionne Warwick, Kacey Musgraves, George Strait y Miley Cyrus; Telemundo transmitió reacciones en Hollywood; CNN en Español resumió su vida dedicada al activismo.

La cobertura no menciona la causa del fallecimiento, y difiere en la profundidad de los detalles sobre su activismo y la selección musical. Sigue sin confirmarse si habrá homenajes oficiales o eventos conmemorativos, y su legado será evaluado por futuros estudios.