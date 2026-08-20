Rauw Alejandro ya es papá junto a su pareja, reportan

Las publicaciones señalan que el nacimiento se produjo en circunstancias privadas y sin anuncios previos por parte del artista. La información surge tras reportes de múltiples medios que apuntan a una relación sentimental del cantante con una joven estudiante y modelo puertorriqueña, con quien supuestamente convive y a quien habría conocido tras su separación anterior.

La cobertura mediática proviene de diversos portales de entretenimiento y periódicos como La Voz de Galicia, Yahoo en Español Vida y Estilo, HOLA, ABC, El Universal, 20Minutos y Diario AS, los cuales coinciden en señalar la llegada del primer hijo del intérprete. A pesar de la cantidad de reportes sobre el nacimiento y la identidad de la madre, los detalles específicos sobre la fecha exacta del alumbramiento y el nombre del bebé no se han especificado formalmente en los comunicados de los medios que cubren el tema.

La cobertura actual deja sin confirmar la postura oficial del propio Rauw Alejandro ante estos reportes, por lo que el seguimiento dependerá de si el artista decide emitir declaraciones directas sobre su supuesta paternidad.